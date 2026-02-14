Congo-Brazzaville: Découverte - Dave Mafoula à l'écoute des producteurs à la Gfac

Le président du parti Les Souverainistes (LS), candidat à l'élection présidentielle, Uphrem Dave Mafoula, a rencontré le 13 février au village Bambou Mingali, dans le district d'Ignié, des producteurs et commerçants exposant à la Grande foire agricole du Congo (Gfac).

Quelques jours seulement après avoir déposé son dossier de candidature à l'élection présidentielle des 12 et 15 mars, Uphrem Dave Mafoula a choisi la Gfac, ancrage populaire ces derniers temps pour les amoureux de la terre et l'herbe, pour réaffirmer sa politique de souveraineté alimentaire.

Allant à la rencontre des artisans dans les stands, vitrine agricole des habitants des quinze départements du Congo, il s'est longuement arrêté pour écouter les doléances de certains producteurs. Au nombre des problèmes cités, le manque criant de machines agricoles pour moderniser la production; l'état de délabrement des routes qui enclave les zones de culture et l'absence de banque agricole pour financer durablement les projets des producteurs.

En réponse aux préoccupations des exposants et des agriculteurs, Dave Mafoula a opposé une vision de rupture à la gestion actuelle, qu'il a jugée déconnectée des réalités rurales. En attente de la validation de son dossier par la Cour constitutionnel, le candidat à la magistrature suprême affine sa stratégie de proximité.