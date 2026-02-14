Congo-Brazzaville: Sénat - Cadres et agents invités à prendre leur responsabilité administrative

14 Février 2026
Les Dépêches de Brazzaville (Brazzaville)
Par Jean Pascal Mongo-Slyhm

Le président du Sénat, Pierre Ngolo, a présidé le 12 février à Brazzaville l'assemblée générale des travailleurs de cette institution, dédiée à une introspection collective de leur mandature. La rencontre a permis d'identifier les contre-performances et de proposer des améliorations concrètes en vue d'un bon fonctionnement institutionnel.

L'échange s'inscrivait dans la volonté des autorités du Sénat de promouvoir une administration parlementaire performante, disciplinée et prête à consolider l'image de l'institution. « Il convenait que nous fassions le point du chemin parcouru. Que nous en tirions les enseignements pour prendre un nouveau départ, parce que nous devons toujours travailler à honorer l'institution », a déclaré le président du Sénat, à l'ouverture de la séance.

Il était impératif, a rappelé Pierre Ngolo, d'ausculter son organisation, son fonctionnement afin de déceler et d'enrayer systématiquement tout ce qui était de nature à éroder la complicité entre les sénateurs et leurs collaborateurs, hésitant à fournir les performances attendues. « Nous devons, tous, nous impliquer pour que notre institution réalise toujours des performances, qu'elle soit crédible et respectée », a-t-il souligné.

Les préoccupations des agents ont essentiellement porté sur les conditions de travail, la fonction publique parlementaire, le transport, la formation et la connexion internet. À cet effet, le président de la chambre haute du Parlement a pris acte des préoccupations exprimées par le personnel et promis une amélioration conséquente de la situation.

L'objectif pour l'institution, à l'orée de l'élection présidentielle, est désormais de renforcer sa crédibilité auprès de l'opinion publique, de consolider la paix et de développer la cohésion sociale pour que chacun, en toute liberté, aille faire le choix. « Nous devons faire que l'apport de l'institution Sénat au processus de construction de notre pays soit toujours croissant. Et qu'à mesure qu'on avance, l'image de l'institution soit digne, qui impose le respect et l'admiration », a souligné le président du Sénat.

