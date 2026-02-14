Congo-Brazzaville: Dette publique - Les opérateurs économiques sollicitent l'appui du Sénat pour le paiement de leur créance

Le collectif des syndicats patronaux du Congo, dirigé par Roger Obesse, a échangé le 12 février avec le président du Sénat, Pierre Ngolo, sur la situation de leur créance en vue d'une amélioration dans le paiement.

Après l'Assemblée nationale, le tour était revenu au Sénat de recevoir les doléances des opérateurs économiques. La rencontre a permis d'exposer au président de cette chambre haute du Parlement plusieurs obstacles qui, selon eux, paralysent actuellement le secteur privé national. Il s'agit, entre autres, du non- paiement des créances dues par l'Etat pour l'exercice 2025; les difficultés liées aux dossiers d'inspection de l'Inspection générale des finances, le manque d'application des décrets présidentiels par les services de l'administration et les problématiques sur le climat des affaires qui freinent le développement des entreprises locales.

« C'est aux parlementaires maintenant d'interpeller le gouvernement dans leur rôle de contrôle, parce que l'ensemble des opérateurs économiques qui ont travaillé depuis des années sont en difficultés », a indiqué Roger Obesse, au sortir de leur rencontre avec le président du Sénat, Pierre Ngolo.

Il a alerté, à cet effet, sur la situation précaire des prestataires nationaux. Selon lui, bien que le budget prévoit le règlement des marchés publics, les paiements ne suivent pas. En ignorant les dispositions du décret n°2023-1579 sur l'apurement de la dette commerciale, l'État laisse, a-t-il déploré, la dette intérieure s'alourdir au mépris des engagements contractuels pris. Il a dénoncé, par ailleurs, la gestion de cette crise par le ministère des Finances qui décide de payer les créanciers par « affinité et non dans l'équité », a-t-il dit.

Selon le collectif, l'augmentation continue de la dette intérieure freine l'élan des opérateurs économiques, pourtant piliers du projet de société du chef de l'État. « Nous allons donc être victimes de la Zone de libre-échange continentale africaine qui arrive, où toutes les nations pourront venir intervenir sur nous et il va falloir que l'on soit déjà prêt. Pour ce faire, il faut que le gouvernement accompagne les opérateurs économiques dans ce secteur-là », a sollicité le collectif.

En réponse, le président du Sénat a salué la démarche des opérateurs économiques et annoncé un suivi de la Commission économie et finances de son institution pour un examen approfondi du dossier. Tout en reconnaissant la légitimité et l'urgence de leurs revendications, il les a exhortés au dialogue, soulignant que la résolution des différends doit impérativement s'inscrire dans un cadre pacifique et constructif.