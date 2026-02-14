Congo-Brazzaville: Unité nationale - Des confessions religieuses sollicitent l'appui du Sénat

La délégation de la Plateforme religieuse de soutien aux acquis de la paix en République du Congo, conduite par sa présidente d'honneur, Stella Smine Sassou Nguesso, a sollicité, le 11 février dernier au cours d'une audience, l'appui du président du Sénat, Pierre Ngolo, pour l'extension de ses activités citoyennes à travers le pays.

Organisatrice d'un grand culte inter-religieux sur le thème « La paix, une volonté de Dieu et un gage pour le développement du Congo », le 8 février au Palais des congrès de Brazzaville, la plateforme religieuse regroupe, entre autres, catholiques, évangélistes, Kimbaguistes, salutistes, musulmans, églises de réveil, pentecôtistes, Terinkyo, Lassystes. Elle est, en effet, engagée dans un processus de prière intense pour le maintien de la paix au Congo, avant, pendant et après l'élection présidentielle des 12 et 15 mars prochains.

Les neuf confessions religieuses se sont servies du message de paix lancé par le chef de l'État, Denis Sassou N'Guesso, le 7 janvier dernier, lors de la cérémonie d'échange de voeux de Nouvel An avec les forces vives de la Nation, pour se constituer en plateforme. « Nous sommes aujourd'hui venus voir le président du Sénat pour lui expliquer que nous avons commencé une démarche, nous avons organisé un culte dimanche 8 février pour le Congo.

Nous prions pour que la paix se perpétue dans notre pays et particulièrement avant, pendant et après l'élection présidentielle. Nous lui avons également demandé d'être accompagné par les institutions de l'État, parce que nous ne pouvons pas organiser une si grande activité sans impliquer les institutions phares de l'État », a expliqué la députée-maire de Kintélé, Stella Smine Sassou Nguesso.

Dans le cadre de la poursuite de cette campagne nationale en faveur de la paix, cette plateforme entend organiser une autre célébration prochainement à Pointe-Noire. Le but étant d'aller dans les quatre coins de la République pour inviter la population à sauvegarder la paix, l'unité et la cohésion chèrement acquises. Après avoir écouté les membres de cette délégation, le président du Sénat qui a toujours prôné la paix a marqué son soutien à cette initiative tout en prenant l'engagement de les accompagner.

« Vous avez mis en relief ce que le chef de l'État attendait et attend des confessions religieuses. Nous serons tous les messagers de la paix. Donc c'est cela ce que le chef de l'État attend de vous. Vous entendez exécuter ce programme sur l'ensemble du territoire national. Nous vous soutenons. Vous savez que nous sommes le Sénat, c'est la chambre haute du Parlement congolais. Le Sénat a une fonction de modérateur et de conseiller de la nation. Ceci fait du Sénat et des sénateurs les défenseurs de la paix. L'initiative que vous avez prise est en parfaite harmonie avec l'action que doit mener en permanence le Sénat », a assuré Pierre Ngolo.