Congo-Brazzaville: Journée mondiale de la radio - Une cinquantaine de journalistes s'imprègne de l'usage de l'IA

Dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale de la radio, le 13 février, la Radio citoyenne des jeunes (RCJ) a organisé un atelier de formation au profit des journalistes des radios publique et privées de Brazzaville sur des questions liées à l'intelligence artificielle (IA) et au fact checking.

Des journalistes évoluant dans différentes radios publiques et privées de la capitale ont découvert l'IA dans la pratique de leur métier ainsi que les techniques nécessaires pour démêler le vrai du faux.

Deux thèmes ont été développés lors de cet atelier, notamment l'usage de l'IA dans le travail des journalistes radiophoniques et le fact-cheking. Les différents outils nécessaires pour l'exécution des tâches, à l'ère du numérique, ont été ainsi présentés. De la collecte à la diffusion de l'information en passant par le traitement et la documentation, les participants ont découvert comment utiliser l'IA.

Selon le co-fondateur de la plateforme Emitek group, Alvin Ibouanga, qui a animé le thème sur l'usage de l'IA, certains outils comme ChatGPT, perplexity, Canva ou Whisper intègrent pleinement le quotidien des journalistes radiophoniques. Il a estimé que l'IA peut aider les journalistes à travailler plus vite et de façon plus professionnelle.

Les participants ont salué la qualité des exposés et ont souhaité que cette initiative se pérennise avant d'émettre quelques doutes sur l'impact négatif de l'IA sur leur travail. « L'IA rend le journaliste de plus en plus fainéant et le menace en termes d'employabilité », s'est inquiété Prince Oko de DRN1

Au nom des organisateurs, la coordinatrice de la RCJ, Dominique Linguendze, a signifié que ce média est dédié à la jeunesse congolais. Elle a rappelé, par ailleurs, qu'il n'est pas important de se laisser dominer par l'usage de l'IA mais plutôt il faut apprendre à faire avec. « Nous devrons nous mettre au pas. Que chacun prenne connaissance et s'imprègne des nouvelles technologies », a-t-elle lancé.

Il sied de noter que cet atelier s'est déroulé en présence de certains conseillers du ministre en charge de la Jeunesse. Instituée par l'Unesco en 2011 pour reconnaître la valeur profonde d'un média qui, depuis plus d'un siècle, accompagne la vie de chacun, cette journée est le symbole d'information, de dialogue et de rapprochement entre les peuples dans un monde qui cherchait à se reconstruire.