Congo-Brazzaville: Médias - Des journalistes formés contre la désinformation en période électorale

L'Organisation non gouvernementale (ONG) Pratic a organisé, les 12 et 13 février à Brazzaville, un atelier en faveur des journalistes et chargés de communication des organes impliqués dans le traitement et la diffusion de l'information en période électorale.

Animé par le président de l'ONG Pratic, Luc Missidimbazi, avec la participation de plusieurs encadreurs internationaux sur le thème« Combattre la désinformation en période électorale à l'ère de l'intelligence artificielle », l'atelier avait pour objectif de renforcer les capacités des acteurs clés de la communication pour prévenir, détecter et lutter efficacement contre la désinformation en période électorale, notamment amplifiée à l'ère de l'Intelligence africaine (IA), afin de garantir un processus crédible, transparent et apaisé.

Pour le président de Pratic, l'organisation de cet atelier trouve sa justification à l'approche de la période électorale au cours de laquelle l'environnement médiatique pourrait être exposé à une circulation accrue de rumeurs et fausses informations, particulièrement par l'intermédiaire des réseaux sociaux et autres canaux non officiels.

Les professionnels du micro et de la plume ont acquis, au cours de cette atelier, des compétences dans l'analyse des informations fiables et vérifiées à l'approche de l'élection et à la maîtrise des outils d'analyse sur l'IA. Une remise de certificat de fin de formation aux participants a clos cette séance de formation des journalistes réunis pour un seul objectif: « Tout homme mal informé ne peut s'empêcher de mal raisonner ».