Afrique: CAN 2027 - La CAF clôt le débat sur le report

Le président de la Confédération africaine de football (CAF), Patrice Motsepe, a animé, le 13 février en Tanzanie, une conférence de presse au cours de laquelle il a confirmé la tenue de la 36e édition de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) l'année prochaine au Kenya, en Ouganda et en Tanzanie, mettant un terme aux rumeurs de report de la compétition en 2028.

L'annonce intervient après une mission d'inspection de la CAF, juste après la clôture de la CAN 2025. Une équipe d'experts techniques a été, en effet, envoyée dans les trois nations qui accueilleront la prochaine édition de la CAN TotalEnergies. Les visites d'inspection se poursuivront jusqu'au 17 février. Celles-ci, précise la CAF, incluent des évaluations techniques portant sur les exigences des pelouses, ainsi que sur la sécurité, la sûreté et la préparation des infrastructures des principaux stades et lieux d'entraînement prévus pour le tournoi.

Les inspections de la CAF, a-t-il justifié, s'inscrivent dans une stratégie plus large visant à élever les standards sur et en dehors du terrain dans tout le football africain. En établissant des critères cohérents et de classe mondiale en matière d'infrastructures, d'opérations et de gestion des sites, la CAF souhaite renforcer la réputation de la TotalEnergies CAF Coupe d'Afrique des nations comme l'un des tournois de football les plus prestigieux au monde.

La déclaration du président de la CAF met ainsi un terme aux rumeurs faisant état des difficultés logistiques dans les pays hôtes que sont le Kenya, la Tanzanie et l'Ouganda. Lors de son déplacement en Tanzanie, le président de la CAF a invité les autorités locales à poursuivre les efforts de préparation pour garantir une expérience optimale aux équipes et aux supporters.

Patrice Motsepe a indiqué, après la visite d'inspection de plusieurs stades et installations hôtelières, que les travaux suivent le calendrier prévu et qu'aucun retard majeur n'est constaté. En Tanzanie, la mission de la CAF a débuté à Dar es Salaam, avant de se poursuivre dans d'autres sites à Arusha et à Zanzibar. Le programme inclut le stade Benjamin-Mkapa ainsi que plusieurs sites d'entraînement désignés. Les experts de la CAF inspecteront également le stade Amaan et le stade Fumba.

Au Kenya, le communiqué de la CAF précise que l'équipe effectuera une série d'inspections à Nairobi. Le programme comprend les stades Kasarani, Nyayo et Talanta Sport, ainsi que des sites d'entraînement-clés tels que le complexe sportif Ulinzi et l'Académie kényane des sports. En Ouganda, le programme d'inspection inclut Entebbe et Kampala, avec des visites au stade national Mandela et dans des sites d'entraînement désignés.

Le président de la CAF a clos le débat sur la situation en confirmant que toutes les infrastructures prévues sont en phase finale de préparation et que le Comité exécutif de la CAF a validé le maintien du tournoi à ces dates initiales. La CAF continuera à travailler étroitement avec les trois nations hôtes, leurs gouvernements et les structures du LOC afin de soutenir la planification de la livraison et de garantir que les préparatifs pour la TotalEnergies CAF Coupe d'Afrique des nations Kenya, Ouganda, Tanzanie 2027 s'intensifient ; peut-on lire dans le communiqué.