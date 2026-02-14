Congo-Brazzaville: Santé publique - La SNPC mobilise six milliards FCFA pour renforcer les soins de santé primaires

La Fondation SNPC (Société nationale des pétroles du Congo), représentée par le directeur général de la société, Maixent Raoul Ominga, a conclu, le 13 février à Brazzaville, un accord de partenariat avec le bureau-pays de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) pour officialiser la mise en oeuvre conjointe du Projet de renforcement des soins de santé primaires en République du Congo.

Le partenariat est conclu sur trois ans, pour la période 2026-2028. Il porte sur la mise en oeuvre conjointe du projet intitulé « Renforcement des soins de santé primaires au Congo : réduction de la morbidité et de la mortalité dans les groupes vulnérables en vue de la couverture sanitaire universelle ».

Ce partenariat s'inscrit dans le cadre du processus d'amélioration de l'accès aux services de santé primaires pour tous, prôné par le gouvernement. L'objectif étant de répondre aux besoins de la population la plus vulnérable, de réduire les inégalités sanitaires et de consolider la résilience du système de santé face aux menaces épidémiques et aux chocs sanitaires.

S'appuyant sur le Plan national de développement Sanitaire (PNDS), ce projet vise à renforcer les capacités des services de santé de première ligne et à améliorer la disponibilité ainsi que la qualité des soins essentiels. De même, il permettra de soutenir les activités de prévention, de surveillance et de préparation afin de bien répondre aux urgences sanitaires.

Pour la mise en oeuvre du projet, selon le communiqué de presse conjoint publié à la fin de la cérémonie, la Fondation SNPC va apporter une contribution pluriannuelle de six milliards FCFA, destinée à financer des activités prioritaires définies dans le projet et alignées sur le PNDS.

Ce financement soutiendra le renforcement des capacités des structures de santé de première ligne, l'amélioration des infrastructures sanitaires et des équipements, la formation du personnel de santé, l'approvisionnement en intrants essentiels ainsi que la mise en place de systèmes de suivi et d'évaluation axés sur les résultats.

« Par cet investissement, la SNPC réaffirme son soutien durable au développement sanitaire national. Nous sommes fiers d'accompagner les actions concrètes qui amélioreront la vie de nos concitoyens », a souligné le directeur général de la SNPC, Maixent Raoul Ominga.

L'OMS, pour sa part, assurera la mise en oeuvre technique et la gestion financière du projet, en tenant compte de ses règles et procédures, tout en garantissant la transparence et la reddition des comptes.

« Ce partenariat permettra de renforcer la base de la pyramide sanitaire nationale et de garantir l'accès aux soins de santé primaires jusqu'au dernier kilomètre, dans les localités vulnérables. Je remercie la Fondation SNPC pour la confiance placée en l'OMS et je m'engage à mettre en oeuvre ce projet avec rigueur, transparence, en appliquant la gestion axée sur des résultats tangibles, conformément aux principes de redevabilité et d'éthique de l'OMS », a déclaré le Dr Vincent Dossou Sodjinou.

Afin de garantir la bonne exécution du projet, un comité de suivi conjoint sera mis en place pour suivre le pilotage du projet. Il sera composé des représentants de l'OMS, de la Fondation SNPC et du ministère de la Santé et de la Population.

Des revues à mi-parcours et finale se feront régulièrement, afin d'évaluer les progrès et d'optimiser l'impact des interventions.