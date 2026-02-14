Congo-Brazzaville: Présidentielle de mars - L'équipe de campagne du candidat Denis Sassou N'Guesso affûte ses armes

Le directeur national de campagne du candidat Denis Sassou N'Guesso, Pierre Moussa, a présidé le 13 février à Brazzaville la réunion de prise de contact avec les membres de l'équipe, afin d'affuter les armes en vue de l'élection présidentielle des 12 et 15 mars prochains.

Face aux chefs de départements de la direction nationale, des conseillers spéciaux, des porte-paroles ainsi que des chefs de division des départements de la direction nationale de campagne, Pierre Moussa est revenu sur les multiples appels à candidature des forces vives de la nation avant que le chef de l'Etat ne puisse se prononcer officiellement, le 5 février, candidat à sa propre succession.

« Maintenant que les dés sont jetés, maintenant que notre candidat a donné son quitus, en nous confiant la direction de sa campagne, que nous reste-t-il à faire, si ce n'est, de prendre la mesure de cette noble et exaltante mission lourde de responsabilité. Elle implique une obligation de résultat, pas à minima, mais du bon résultat, en lui garantissant une victoire écrasante dès le premier tour », a lancé le secrétaire général du Parti congolais du travail.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Après un bref rappel de différents actes pris par le candidat de la Majorité présidentielle ainsi que la direction nationale de campagne, Pierre Moussa a souligné la nécessité de prendre individuellement et collectivement l'engagement d'assurer une bonne campagne jusqu'à l'élection dès le premier tour de leur candidat. Ceci dans la discipline et la bienséance. « Il est entendu, et il doit être entendu clairement, qu'une seule voix ne doit lui manquer. Le Très grand camarade président nous a fait confiance et vous connaissez ce qui découle de ce contrat de confiance, bien plus, de ce serment qui nous honore et nous interpelle tous à un sursaut d'orgueil », a-t-il poursuivi.

Selon lui, la direction de la campagne a été structurée suivant la stratégie de l'araignée, de manière à permettre aux animateurs de tisser une toile très dense, susceptible d'assurer un quadrillage tout aussi étanche de l'électorat, avec un plan efficace d'occupation de tout le territoire. Le directeur national de campagne a rappelé, par ailleurs, à son équipe les missions qui l'attendent.

« Dans le même temps, il nous revient la mission de ratisser large, mais sans sous-estimer l'adversaire. Ce que notre candidat demande, c'est de lutter contre l'abstention. Il s'agit de convaincre l'électorat à partir de son projet de société qui est à tout point de vue, le meilleur d'entre tous, car notre candidat a un bilan élogieux. Il connaît le Congo, et le Congo le connaît. C'est un maestro, un don exceptionnel pour notre pays, le Congo. Nous avons donc l'obligation de l'honorer comme la prunelle de nos yeux. La main dans la main, mettons-nous tous en ordre de bataille, pour garantir la victoire à notre candidat dès le premier tour », a conclu Pierre Moussa.

S'exprimant, de son côté, au nom de toute l'équipe de campagne, le directeur national adjoint, porte-parole du candidat Denis Sassou N'Guesso, chargé des relations publiques, Anatole Collinet Makosso, s'est félicité de cette marque de confiance placée à leur égard. « Nous vous traduisons notre sentiment de reconnaissance pour avoir intercédé en notre faveur et d'avoir retenu du président candidat de nous placer à vos côtés pour accomplir cette lourde mission », a-t-il déclaré en substance.

A l'issue de cette réunion inaugurale, les participants ont visité les différents compartiments du siège national de campagne du candidat Denis Sassou N'Guesso.