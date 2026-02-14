L'ambassadeur de la République populaire de Chine au Congo, An Qing, a patronné, le 13 février à Brazzaville, la cérémonie du Nouvel An chinois de l'année du cheval, en présence de plusieurs personnalités et membres du gouvernement, notamment le ministre de la Coopération et du Partenariat public-privé, Denis Christel Sassou Nguesso.

Dénommé aussi la Fête du printemps, le Nouvel An chinois, fête traditionnelle la plus ancienne et la plus importante dans la culture chinoise, marque le début du calendrier lunaire chinois. Il constitue un moment agréable de retrouvailles en famille, et fait rayonner les visions de paix, d'harmonie et d'unité de la nation chinoise.

Officiellement inscrite comme congé flottant de l'Organisation des Nations unies, en 2024, cette fête traditionnelle chinoise a figuré sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité de l'Unesco.

« Aujourd'hui, la Fête du printemps n'appartient pas seulement à la Chine, mais aussi au monde entier. Reconnue par une vingtaine de pays comme jour férié officiel, la Fête du printemps a transcendé les frontières ethniques pour devenir un symbole culturel mondial », a indiqué l'ambassadeur de Chine, soulignant que le cheval symbolise, dans la culture chinoise, la fidélité, la diligence, l'ambition, le courage et la persévérance.

Des échanges de haut niveau envisagés

Invitant le Congo qui assure la coprésidence du Forum sur la coopération sino-africaine à jouer un rôle crucial dans le raffermissement des relations diplomatiques et de coopération entre son pays et l'Afrique, la diplomate chinoise a annoncé l'organisation, cette année à Brazzaville, des échanges de haut niveau avec une série d'activités dans le but de rapprocher davantage les deux peuples.

Par ailleurs, dans le cadre de la ratification, par les deux pays, de l'accord de partenariat économique pour le développement partagé, An Qing a rappelé que la République du Congo sera le premier bénéficiaire du traitement de tarif douanier zéro à 100% de catégories de produits.

Dans cette perspective, elle a annoncé l'arrivée très prochaine d'une délégation d'entrepreneurs chinois à Brazzaville pour mener des négociations d'achat avec des entreprises locales.

« Plus d'exportations vers la Chine, plus d'investissements au Congo contribuent certainement au développement des industries, à la création des emplois, et à la diversification économique sur la voie de la modernisation du Congo », a précisé la diplomate chinoise qui espère voir la coopération sino-congolaise plus accessible et plus tangible aux deux peuples.

Représentant le gouvernement congolais à cette célébration, le ministre Denis Christel Sassou Nguesso salué la coopération Chine-Congo qui a été élevée au rang de partenariat stratégique en décembre dernier. « Cette cérémonie promeut la coopération entre nos deux pays dans toutes ses composantes ou secteurs. Nous devons donc oeuvrer main dans la main pour relever les défis qui se dressent sur le chemin du développement commun », a-t-il déclaré avant d'illuminer, avec l'ambassadeur, les Tours jumelles et le Pont du 15 août sur la corniche. Deux infrastructures de grande envergure qui témoignent de la vitalité de la coopération sino-congolaise.

« Ce soir, nous allons illuminer ensemble les Tours jumelles et le pont de Corniche, projets de coopération sino-congolaise emblématiques, pour mettre en scène sur les rives du fleuve du Congo », a déclaré An Qing avant de céder la place à la danse du dragon par des jeunes congolais.