Sénégal: Affaire Abdoulaye Ba - Le Procureur de la République ordonne l'ouverture d'une enquête 'exhaustive'

14 Février 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — Le Procureur de la République près le Tribunal de grande instance hors classe de Dakar a ordonné l'ouverture immédiate d'une enquête exhaustive suite au décès de l'étudiant Abdoulaye Ba consécutif aux violents affrontements survenus le 9 février dernier au campus social de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD).

"Le 9 février 2026, de violents affrontements sont survenus sur le campus social de l'UCAD entre des étudiants à des éléments de la Police nationale du Sénégal occasionnant d'importants dégâts matériels et de nombreux blessés. Au regard de la gravité des faits, le Procureur de la République a ordonné l'ouverture immédiate d'une enquête exhaustive", lit-on dans un communiqué rendu public samedi par le Procureur de la République près le Tribunal de grande instance hors classe de Dakar.

"La Sûreté urbaine a été saisie pour faire la lumière sur les incidents survenus lors des affrontements, tandis que la Division des investigations criminelles (DIC) a été chargée d'établir les causes et les circonstances du décès de Monsieur Abdoulaye Ba, étudiant en deuxième année à la Faculté de Médecine", a poursuivi le texte.

Le Procureur de la République a annoncé que les investigations sont en cours et ont donné lieu à l'accomplissement de plusieurs actes dont des auditions, un transport sur les lieux ainsi qu'une autopsie.

"A ce stade, les éléments disponibles ne corroborent pas les rumeurs faisant état de violences physiques exercées sur la victime", a révélé le Procureur de la République près le Tribunal de grande instance hors classe de Dakar.

Il a appelé à "la retenue et au respect du cours normal de la justice, dans l'attente des conclusions définitives de l'enquête".

