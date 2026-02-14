Afrique: Le sommet de l'UA et la probable candidature de Macky Sall à l'ONU mis en exergue

Dakar — L'ouverture de 39e sommet de l'Union africaine (UA)à Addis-Abeba en Ethiopie auquel le Premier ministre Ousmane Sonko va représenter le chef de l'Etat Bassirou Diomaye Faye est traité en priorité par les journaux du week-end reçus à l'APS.

Le chef du gouvernement Ousmane Sonko est arrivé vendredi à Addis-Abeba, la capitale éthiopienne pour participer à la 39e session ordinaire de la Conférence des chefs d'Etat et de gouvernement de l'Union africaine prévue samedi et dimanche. M. Sonko représente le chef de l'Etat Bassirou Diomaye Faye à cette rencontre axée sur le thème central "Assurer une disponibilité durable de l'eau et des systèmes d'assainissement sûrs pour atteindre les objectifs de l'Agenda 2063".

"Les travaux de cette 39e session ordinaire porteront sr plusieurs questions majeures concernant le continent africain", rapporte Le Soleil qui porte en manchette "Le Premier ministre Ousmane Sonko à Addis-Abeba".

Pour Sud Quotidien, la présence d'Ousmane Sonko à Addis-Abeba ravive la controverse autour d'un possible soutien du Sénégal à une probable candidature de Macky Sall au poste de secrétaire général de l'Organisation des nations unies (ONU).

"Ousmane Sonko et la polémique Macky Sall à l'ouverture du 39e sommet de l'Union africaine", mentionne Sud Quotidien dans son titre principal.

"Depuis quelques jours un possible soutien de l'Union africaine à la candidature de l'ancien président du Sénégal Macky Sall au poste de secrétaire général de l'ONU est évoqué par certains observateurs. Une perspective qui passe difficilement auprès de plusieurs cadres du parti au pouvoir au Sénégal", rapporte la même publication.

Citant un média congolais Sud Quotidien a rappelé que "lors de la visite du président de la République Bassirou Diomaye Faye en début du mois de février à Brazzaville, les échanges avec son homologue Dénis Sassou Nguesso auraient porté sur plusieurs questions, dont celle relative au soutien de l'Union africaine à la candidature de Macky Sall au poste de secrétaire général de l'ONU".

"Le fait que le Premier ministre représente le chef de l'Etat à ce sommet peut s'analyser comme une manière pour Bassirou Diomaye Faye d'éviter une exposition personnelle sur un dossier politiquement délicat", a analysé pour Sud Quotidien Moussa Diaw, spécialiste des relations internationales et de la géopolitique.

L'Observateur qui traite le même sujet écrit à sa Une "Les non-dits de Dakar sur Macky Sall à l'ONU". Le journal évoque "les coulisses d'une candidature au coeur d'un jeu diplomatique sous tension".

"De confidence évidente à sujet diplomatique majeur, l'éventuelle candidature de Macky Sall au poste de secrétaire général de l'ONU s'est invitée au coeur du débat politique sénégalais (...)", a fait remarquer l'Observateur.

Interrogé par le journal Régis Hounkpé, enseignant en géopolitique a estimé que "le soutien officiel des autorités sénégalaises à une candidature de Macky Sall à l'ON est important, incontournable, indispensable (...) mais ce soutien ne fera pas la décision finale face au reste du monde".

Sous un autre angle Walfadjri traite le même sujet en mettant le curseur sur les tiraillements internes au sein de la coalition présidentielle en mettant comme titre "Crise dans la mouvance présidentielle : Macky Sall secoue Diomaye".

La publication rapporte que Bougar Diouf, l'un des responsables de la coalition Diomaye Président a été exclu pour son soutien à la candidature de l'ancien chef de l'Etat au poste de secrétaire général de l'ONU.

Ce qui fait dire au journal Le Quotidien que "Macky Sall crée la zizanie à +Diomaye Président+".