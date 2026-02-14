Sénégal: Signature d'une convention entre la commune de Fandène et l'Université de Thiès

L'Université Iba Der Thiam (UIDT) de Thiès et la commune de Fandéne ont signé vendredi une convention de partenariat visant à renforcer la collaboration entre l'institution académique et la collectivité territoriale, a constaté l'APS.

La signature de la convention de partenariat s'est tenue à l'hôtel communautaire de Fandène, dans le cadre de la collaboration entre l'Université et les communes de la région, en présence du maire Augustin Tine et du recteur de l'UIDT, Mamadou Babacar Ndiaye.

"Nous sommes à Fandène dans le cadre d'une initiative qui consiste à ouvrir l'université à la population. C'est le concept d'université foraine que nous voulons développer", a affirmé le recteur.

"Mettre le savoir universitaire au service de la population, c'est rapprocher l'université de la population et des collectivités, mais aussi jouer un rôle essentiel dans le développement des communautés", a estimé Mamadou Babacar Ndiaye.

Le recteur a souligné le rôle que l'université peut jouer, "en servant d'appui, de conseil, de bras technique, d'intermédiaire entre les collectivités et tout ce qu'elles ont comme collaborateurs".

M. Ndiaye estime que les universités doivent servir la société, en mettant à sa disposition "le savoir qu'elles emmagasinent".

"Nous n'avons pas besoin de [ficeler] des projets, de préparer des mémoires pour les remettre dans les tiroirs", a-t-il insisté. "Il faut que ces mémoires répondent à des préoccupations concrètes des populations".

Pour cela, "il faut que nous soyons liés à ces populations, pour recueillir leurs préoccupations et leur venir en aide ou en appui. C'est principalement dans le cadre de cette collaboration que nous avons initié cette signature", a fait savoir le recteur de l'Université de Thiès.

Plusieurs domaines sont concernés par ce partenariat, qui couvre principalement les axes dans lesquels intervient l'université. Il s'agit des sciences de l'ingénierie, des mathématique, de l'informatique, des sciences agronomiques, des sciences de la santé, des sciences économiques, des sciences sociales et des sciences humaines.

Le maire de la commune de Fandéne Augustin Tine a salué ce nouveau partenariat avec l'UIDT, évoquant ses attentes concernant les préoccupations spécifiques de la collectivité territoriale qu'il dirige, "surtout dans le domaine du foncier".

"Nous avons des préoccupations, [dont] la plus prégnante aujourd'hui, c'est celle du foncier. Nous voulons régulariser nos domiciles, avoir une cartographie de toutes les terres de la commune de Fandéne", a indiqué l'édile.

Il a souligné les avantages "énormes de cette collaboration, qui sont surtout d'ordre pécuniaires", a-t-il commenté.

Il a noté, par exemple, que si la municipalité devait commanditer une étude pour la régularisation des maisons et la cartographie de la commune, "tout le budget de la mairie ne suffirait pas".

"Donc, c'est l'occasion pour nous de féliciter le recteur et ses collaborateurs pour ce geste important", a-t-il dit.