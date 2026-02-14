Sénégal: Démantèlement d'un réseau de proxénétisme et de traite d'êtres humains à Saint-Louis

Saint-Louis — L'antenne régionale de Saint-Louis (nord) de la division nationale de lutte contre le trafic de migrants (DNLT) a annoncé avoir déféré, vendredi, quatre individus devant le Tribunal de grande instance (TGI) pour proxénétisme et défaut d'inscription au fichier sanitaire.

"L'antenne régionale de Saint-Louis de la division nationale de lutte contre le trafic de migrants relevant de la direction de la police aux frontières, a déféré ce jour quatre individus devant le Tribunal de grande instance de Saint-Louis. Ils sont poursuivis pour proxénétisme et défaut d'inscription au fichier sanitaire", annonce la Police nationale sur sa page Facebook officielle.

Dans le cadre de la lutte contre la traite des êtres humains, les enquêteurs ont exploité un renseignement opérationnel signalant les activités d'une ressortissante étrangère au quartier HLM de Saint-Louis. Cette dernière était suspectée de recruter de jeunes étrangères à des fins d'exploitation sexuelle, ajoute la même source.

Selon la Police, les investigations ont permis d'identifier deux appartements aux HLM et à Boudiouck servant de lieux de séquestration et d'exploitation.

Lors des descentes de police, les agents ont interpellé la proxénète présumée, une victime, le gardien de l'appartement de Boudiouck, ainsi qu'un collaborateur, renseigne le texte.

La même source précise que la proxénète utilisait un intermédiaire basé à Rosso pour recruter les filles moyennant une commission allant de 20 000 à 40 000 FCFA par personne.

La victime a déclaré être privée de sa liberté d'aller et venir, ne sortant que sous la surveillance du gardien, explique le texte.

La victime travaillait sous le contrôle du gardien qui collectait quotidiennement les revenus des passes. Sur ces sommes, la victime ne percevait qu'une rémunération mensuelle fixée à 95 000 FCFA, signale la source policière.

L'intermédiaire basé à Rosso a également été interpellé lors d'un transport sur les lieux, effectué par les enquêteurs, informe la Police nationale.