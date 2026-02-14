Afrique: CAN 2026 - Le Khalife général de Médina Baye invite les supporters du Maroc et du Sénégal à 'la sérénité'

Kaolack — Le Khalife général de Médina Baye (Kaolack, centre), Cheikh Mouhamadoul Mahi Ibrahima Niass a invité vendredi les supporters du Maroc et du Sénégal à "la sérénité" en vue de préserver les liens solides qui existent entre les deux pays.

"Au regard des dérives qui ont pu intervenir en marge de la finale de la Coupe d'Afrique des nations 2026 de football, le Khalife de Médina Baye invite les supporters des deux bords à garder leur sérénité", a déclaré le guide religieux dans un communiqué rendu public vendredi.

Cheikh Mahi Ibrahima Niass a adressé ses compliments aux "peuples frères" du Maroc et du Sénégal, se félicitant des "liens profonds qui unissent ces deux peuples".

Cheikh Mouhamadoul Mahi Ibrahima Niass, par ailleurs président de l'Union islamique africaine a estimé que "ces liens sont forgés, au fil des siècles, sur l'amour fraternel, le respect mutuel et de nombreuses références religieuses communes".

Il a exprimé sa conviction selon laquelle la qualité de cette relation "ne saurait être entachée par la passion pour le sport", estimant qu'au contraire, "le sport, bien compris, devrait, en toutes circonstances, rapprocher les communautés humaines et non les diviser".

Le Khalife général de Médina Baye se réjouit que "les autorités temporelles et spirituelles des deux pays frères se soient immédiatement et unanimement impliquées dans la recherche active d'une solution pacifique aux contentieux ayant pu intervenir entre une partie très marginale des supporters des deux équipes finalistes de la dernière Coupe d'Afrique des nations (CAN) de football".