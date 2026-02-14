Sénégal: Méckhé - La mairie dégage près de 10 millions FCFA pour des médicaments et consommables médicaux

Méckhé — La commune de Méckhé (Tivaouane, ouest) a procédé à la remise d'un lot de médicaments et de consommables médicaux d'une valeur de neuf millions de francs CFA, destiné à renforcer durablement l'offre de soins au titre de l'année 2025, a constaté l'APS.

Financé à travers les Fonds de dotation de la décentralisation, ce lot a été officiellement remise au Centre de santé de Méckhé lors d'une cérémonie présidée par les autorités municipales et sanitaires locales.

L'initiative s'inscrit dans le programme quinquennal de la collectivité axé sur le bien-être social et l'amélioration de l'accès équitable à des soins de qualité.

"Cet appui vise à renforcer le plateau technique, garantir la disponibilité continue des médicaments essentiels et améliorer la qualité de la prise en charge des patients", a expliqué le maire de Méckhé Maguette Wade.

Il a réaffirmé sa détermination à faire de la santé "un levier majeur de développement social au bénéfice des populations locales".