Sénégal: Saint-Louis - Lancement d'un Projet d'appui à la gouvernance multisectorielle de la nutrition

Saint-Louis — Le Projet d'appui à la gouvernance multisectorielle de la nutrition mis en oeuvre par l'ONG Eau, Vie et Environnement (EVE) a été lancé officiellement, jeudi, dans le département de Saint-Louis (nord), a constaté l'APS.

"Nous lançons un important projet qui consiste à renforcer la gouvernance et l'institutionnalisation de la nutrition dans le département de Saint-Louis", a déclaré Cheikh Pathé Fall, référent technique en nutrition et sécurité alimentaire au niveau de l'ONG EVE.

M. Fall s'entretenait avec la presse en marge de la cérémonie de lancement officiel dudit projet au Conseil départemental de Saint-Louis.

Ce projet vient en appui à la politique nationale définie par le gouvernement du Sénégal en matière d'institutionnalisation et de renforcement de la gouvernance, a ajouté Cheikh Pathé Fall.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Ce projet vise à produire "plus d'impacts et de pérennisation des actions de lutte contre la malnutrition".

Il a signalé que, ce projet qui est dans une phase expérimentale pour la période 2026-2027, a un coût global qui tourne autour de 260 mille euros, soit environ 171 millions de francs CFA. "Nous Cims", une Fondation espagnole basée en Catalogne assure le soutien financier du projet.

Abou Sow, le préfet du département de Saint-Louis qui a présidé la cérémonie de lancement de ce projet, a plaidé pour une "gestion coordonnée" de cette initiative.