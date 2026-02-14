Sénégal: L'érection d'une annexe du CFPT à Diamniadio va élargir l'offre de formation (ministre)

Dakar — La construction à Diamniadio d'une annexe du Centre de formation professionnelle et technique Sénégal-Japon (CFPT) va renforcer le partenariat stratégique avec Tokyo et élargir l'offre de formation destinée aux jeunes diplômés sénégalais, a souligné vendredi à Dakar la ministre sénégalaise de la Jeunesse et des Sports.

Khady Diène Gaye représentait le gouvernement du Sénégal à une réception organisée à la résidence de l'ambassadeur du Japon au Sénégal à l'occasion de la fête nationale de son pays.

"La construction d'une annexe basée à Diamniadio, pour un montant de 3,464 milliards de yens japonais (soit 12,9 milliards de FCFA), contribuera à renforcer notre partenariat stratégique et à élargir l'offre de formation destinée aux jeunes diplômés sénégalais dans des secteurs clés, comme les énergies renouvelables et la maintenance industrielle", a notamment déclaré la ministre de la Jeunesse et des Sports.

Elle a ainsi salué l'accord ayant ouvert la voie en 2025 à la construction de l'annexe du CFPT, estimant que le Centre de formation professionnelle et technique Sénégal-Japon est "le fleuron de la coopération entre les deux pays, en ce qu'il promeut le transfert de compétences et la formation de ressources humaines de qualité".

Khady Diène Gaye a en même temps martelé que la présence au Sénégal, depuis des années 1980, du corps des Volontaires japonais pour la coopération à l'étranger (JOCV), a permis de tisser un lien particulier entre les peuples japonais et sénégalais, de renforcer la compréhension mutuelle, les échanges culturels et humains tout en raffermissant les relations d'amitié et de coopération.

"L'engagement durable du Japon aux côtés du Sénégal à travers l'accompagnement technique de l'Agence japonaise de Coopération internationale (JICA), a abouti à la réalisation de plusieurs projets à haut impact économique, social et environnemental", a-t-elle fait valoir.

Elle a ainsi salué la reconduction du Projet d'amélioration de la productivité du riz dans les aménagements hydro-agricoles de la Vallée du fleuve Sénégal (PARIZ II) et la signature d'un accord stratégique dans le cadre du Programme de développement économique et social du Sénégal pour un montant de 892,8 millions de francs CFA.

"Ces deux initiatives majeures s'inscrivent dans la dynamique d'accompagner le gouvernement du Sénégal dans sa stratégie de modernisation et d'industrialisation de ce secteur porteur de l'économie", a expliqué Khady Diène Gaye.

La ministre de la Jeunesse et des Sports a en outre loué l'apport significatif de la JICA dans la mise en oeuvre des stratégies nationales adoptées pour faciliter l'accès à l'eau potable et à l'assainissement, notamment en milieu rural et dans les zones reculées, à travers des initiatives conjointes.

La ministre de la Jeunesse et des Sport a également évoqué les projets de construction d'ouvrages hydrauliques dans les régions de Tambacounda, Kédougou et Matam.

"Ces projets ainsi que celui relatif à la construction de l'usine de dessalement de l'eau de mer des Mamelles trouvent toute leur pertinence dans notre coopération, en ce qu'ils participent à l'amélioration du bien-être des populations et à l'atteinte des objectifs de développement durable", a-t-elle poursuivi.