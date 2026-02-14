Ile Maurice: Le syndicat réclame leur réintégration

14 Février 2026
L'Express (Port Louis)

Les trois receveurs de la CNT, suspendus après la diffusion d'une vidéo virale, contestent toute consommation de substances illicites. Lors d'une rencontre avec leur syndicat, ils ont affirmé qu'ils se reposaient simplement après leur service.

Le secrétaire de l'Union of Bus Industry Workers, Alain Kistnen, dénonce une «condamnation sur la place publique» et insiste : «Je ne peux pas les condamner sans preuve.» Il affirme que les policiers et l'ADSU les ont fouillés sans rien trouver et s'interroge : «Pourquoi les juger sur une simple vidéo sans faire de test sanguin ?»

Il évoque aussi les conditions de travail : «Sa bann garson-la lavey ti al marse Grand-Bassin... bann travayer transpor pena plas pou repoze ni pou manze kan zot travay.» Le syndicat réclame la levée immédiate des suspensions et une enquête basée sur des faits, dénonçant aussi l'atteinte à leur image après la diffusion de la vidéo sans leur consentement.

