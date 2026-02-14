Ile Maurice: Hemant Birandranath Chittoo prend la succession de Dinesh Hurreeram

L'Université de Technologie de Maurice (UTM) ouvre une nouvelle page de son histoire avec le départ de son directeur général Dinesh Hurreeram et l'arrivée de son successeur, le professeur Hemant Birandranath Chittoo. L'établissement de La Tour Koenig a organisé une cérémonie d'adieu en l'honneur de Dinesh Hurreeram le mercredi 11 février. Cet événement a également marqué l'arrivée du nouveau directeur général de l'UTM.

Fort de plus de 31 ans d'expérience dans l'enseignement supérieur, Hemant Birandranath Chittoo a publié plus de 100 articles. Il a offert des services de conseil à des entreprises privées et à des gouvernements au niveau des politiques publiques, et a mené à bien des projets de recherche et de conseil financés à l'échelle internationale pour des organisations telles que la Banque mondiale, l'UNICEF et le Secrétariat du Commonwealth. Il a également dirigé avec succès une douzaine de thèses de doctorat et a déjà assuré l'intérim comme directeur général de l'UTM dans le passé.

Les projets de Hemant Birandranath Chittoo

Le nouveau DG affirme vouloir d'abord évaluer les ressources et la situation actuelle de l'université. Il est important pour lui de consulter les étudiants, le personnel et les autres parties prenantes, y compris le conseil d'administration. Ses priorités incluent l'augmentation du nombre d'étudiants, l'amélioration de la qualité de l'éducation et de la recherche, ainsi que l'intégration de l'intelligence artificielle dans les programmes.

Hemant Birandranath Chittoo envisage également d'internationaliser l'université en multipliant les partenariats et les mémorandums d'accord, tout en créant davantage d'opportunités académiques et professionnelles pour les étudiants et le personnel. Il souligne l'importance d'une collaboration étroite entre l'UTM et l'industrie pour s'assurer que les programmes sont en adéquation avec les compétences demandées sur le marché.

Les défis vus par Dinesh Hurreeram

De son côté, Dinesh Hurreeram, cousin de l'ancien ministre MSM Bobby Hurreeram, dit quitter cette institution avec le sentiment du «devoir accompli». «Mon contrat avait pris fin en juin 2025. Le gouvernement avait décidé de prolonger jusqu'en février de l'année en cours.»

Interrogé sur l'évolution de l'institution, Dinesh Hurreeram met en avant de nombreux défis, notamment le manque de moyens pour développer les infrastructures physiques nécessaires. «L'UTM est logée temporairement dans un bâtiment de La Tour Koenig depuis 25 ans, ce qui limite son développement.» En outre, il mentionne le manque d'infrastructures sportives pour les étudiants et constate que de nombreux processus restent manuels, ce qui complique encore davantage les opérations de l'institution.

Concernant la baisse du nombre d'étudiants, qui n'affecte pas uniquement l'UTM mais l'ensemble du secteur, Dinesh Hurreeram reconnaît que la démographie a des impacts sur le nombre d'inscrits. Il n'empêche qu'il note aussi un accès difficile à l'établissement, qui est situé dans une zone industrielle, ce qui complique encore la situation. En parallèle, il affirme que l'UTM attire de plus en plus d'étudiants étrangers, un succès notable puisque leur nombre a triplé en quelques années.

Pour améliorer l'attractivité de l'institution, il insiste sur la nécessité de disposer des infrastructures adéquates : tant au niveau des locaux physiques que des équipements informatiques et des installations sportives. Il mentionne un projet ambitieux de développement d'un nouveau campus à Côte-d'Or, qui a été abandonné et qui reflète selon lui un problème plus large d'engagement à long terme envers les promesses faites à l'UTM.

En ce qui concerne l'offre de cours, Dinesh Hurreeram se montre confiant que la qualité de l'enseignement à l'UTM est comparable à celle des autres universités à Maurice. Il tient à préciser que plusieurs enseignants sont parvenus à se démarquer par leur engagement dans des projets internationaux, indiquant une dynamique positive dans ce secteur.

Enfin, questionné sur ses projets, Dinesh Hurreeram révèle qu'il va reprendre son poste à l'université de Maurice après avoir été en congé sans solde au sein de cette institution pendant trois ans. Il se projette en tant qu'enseignant tout en espérant que la nouvelle direction de l'UTM poursuivra les projets déjà entamés, mais exprime des doutes quant aux moyens financiers qui seront disponibles.