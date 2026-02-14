Sénégal: Lutte - Tapha Tine-Franc ce dimanche à l'arène nationale - Le choc inter générationnel au sommet de l'arène

La lutte sera en effervescence ce dimanche avec le combat choc qui opposera à l'arène nationale « Franc » à Tapha Tine. Un combat de Géants entre deux ténors du cercles restreint qui trône au sommet de la l'arène.

Au sortir d'une grosse désillusion subie lors de son dernier e combat perdu contre Balla Gaye 2, le Géant du Baol sera en quête de réhabilitation et de la relance. Une tâche qui s'annonce gigantesque face à un invincible lutteurs des Parcelles assainies qui se prévaut jusque là de 15 victoires en 15 combats.

Après un début de saison marqué par l'avènement d'une nouvelle fédération sénégalaise de lutte suivie de quelques belles affiches, la lutte sénégalais va vivre son véritable choc avec le combat qui oppose Tapha Tine du Baol à Emile François Gomis dit Franc. Un duel qui promet et qui fait déjà saliver les amateurs et les férus de lutte. Le duel renferme d'énorme enjeux pour les deux protagonistes aux trajectoires et aux génération opposés. Désigné par la presse sportive comme le meilleur lutteur de l'année, Franc aborde un nouveau tournant dans sa carriére. Il s'agira de conforter un peu plus son statut dans cercle restreint des ténors. Mais aussi de prolonger cette invincibilité après 15 victoires en 15 combats.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Après avoir épinglé tour à tour des adversaires tels Forza, Bombardier, Ama Baldé, Eumeu, le lieutenant du Roi des arènes Modou Lo, cet objectif est largement à sa portée. Si l'on met en avant ses arguments techniques et athlétique sbien développés au contact de la lutte simple et des séances de « Mbappat », le lutteur des Parcelles assainies dispose les arguments nécessaires pour terrasser n'importe quel adversaire qui se présente devant lui. Ce combat contre Tapha Tine représentera un tournant important dans sa carrière. Une seizième victoire d'affilée, lui ferait entrer un peu plus dans l'histoire de lutte et comme le prétendant le plus crédible pour le trône de Roi des arènes.

Pour cette confrontation, ses bons atouts ne sont pas toujours un garanti tout risque devant son adversaire. Le Géant du Baol peut valablement se prévaloir de son expérience et des arguments athlétiques. Fort de sa taille largement au-dessus de la moyenne, Tapha Tine est considéré comme l'un des lutteurs les plus redoutés de l'aréne. Un lutteur qui a bâti sa réputation par la force de sa frappe et par sa capacité à ensanglanter fréquemment ses adversaires comme en atteste ses victoires contre Bombardier, Elton.

Les éclatants sucés contre des lutteurs comme Eumeu Séne, Yékini Junior, Boy Niang 2 entre autres témoignent également des qualités techniques indéniables que certains lui dénie souvent. Quoiqu'il en soit, le combat sera le combat de réhabilitation après sa déconvenue née de son dernier revers essuyé en 2024 contre Balla Gaye 2. Tapha Tine sait qu'en mettant fin à l'invincibilité de son adversaire, ils'ouvre indubitablement la voie d'un combat royal contre Modou Lo mais vers la consécration suprême : la couronne du Roi des arénes .