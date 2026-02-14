Sénégal: Violences à l'UCAD - L'autopsie d'Abdoulaye Ba n'établit aucune trace de violences physiques

De violents affrontements ont éclaté, le 9 février 2026, sur le campus social de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD), opposant des étudiants à des éléments de la Police nationale. Les heurts ont causé d'importants dégâts matériels et fait de nombreux blessés, plongeant la communauté universitaire dans l'émoi.

Face à la gravité des faits, le procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance Hors Classe de Dakar a ordonné l'ouverture immédiate d'une enquête « exhaustive ». Deux services ont été mobilisés : la Sûreté urbaine, chargée de situer les responsabilités dans les violences survenues sur le campus, et la Division des investigations criminelles (DIC), saisie spécifiquement pour faire la lumière sur les causes et circonstances du décès de l'étudiant Abdoulaye Ba, inscrit en deuxième année à la Faculté de Médecine.

Une autopsie au coeur des investigations

Parmi les premiers actes posés figurent des auditions de témoins, un transport sur les lieux des affrontements ainsi qu'une autopsie du corps de la victime. Selon les éléments communiqués par le parquet, les conclusions médico-légales disponibles à ce stade « ne corroborent pas les rumeurs faisant état de violences physiques exercées sur la victime ».

Autrement dit, l'examen du corps n'a pas permis de mettre en évidence de traces de coups ou de sévices qui viendraient confirmer les allégations circulant depuis l'annonce du décès. Cette précision, issue de l'autopsie, constitue à ce stade l'un des éléments centraux du dossier et pourrait influer de manière déterminante sur l'orientation de l'enquête pénale.

Les autorités judiciaires restent toutefois prudentes. Les résultats communiqués sont présentés comme provisoires, dans l'attente des conclusions définitives qui devront établir avec précision les causes du décès.

Appel au calme et à la retenue

Dans son communiqué, le procureur de la République appelle à « la retenue et au respect du cours normal de la justice ». Alors que l'émotion demeure vive au sein de la communauté universitaire et au-delà, le parquet insiste sur la nécessité de laisser les enquêteurs poursuivre leur travail en toute sérénité.

L'enquête se poursuit afin de déterminer les responsabilités exactes dans les affrontements du 9 février et d'éclaircir définitivement les circonstances de la mort d'Abdoulaye Ba. Les conclusions finales des investigations sont désormais attendues pour dissiper les zones d'ombre et apaiser les tensions.