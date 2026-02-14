Afrique: Détention de 18 supporters sénégalais au Maroc - Leur avocat annonce la saisie des instances internationales

L'affaire des 18 supporters sénégalais actuellement détenus à Rabat prend une dimension internationale. Dans une note rendue publique, Me Patrick Kabou, avocat des intéressés, annonce s'être rendu le jeudi 12 février 2026 à Genève et à Bruxelles afin d'alerter les instances compétentes et plusieurs organisations de défense des droits humains sur la situation de ses clients.

Selon l'avocat, ces déplacements avaient pour objectif d'« informer les instances compétentes en la matière ainsi que les associations de défense et de protection des droits de l'Homme » au sujet de ce qu'il qualifie de situation « inédite » concernant les 18 ressortissants sénégalais incarcérés dans les geôles de Rabat, au Maroc.

Me Kabou évoque de graves préoccupations liées au respect des garanties judiciaires fondamentales. Il dénonce notamment « une absence manifeste de garantie d'un procès équitable », ainsi que « le non-respect des droits de la défense et des droits des détenus ».

L'avocat précise qu'à l'issue de ces visites d'information, la saisine officielle des instances concernées devrait être effective dès le début de la semaine prochaine. Cette démarche vise, selon lui, à obtenir un examen attentif du dossier et à susciter une mobilisation en faveur du respect des droits fondamentaux de ses clients.

Me Kabou a également tenu à remercier « tous les organismes qui s'inquiètent de cette situation », saluant l'attention portée à cette affaire qui suscite une vive émotion au sein de l'opinion publique sénégalaise.

À ce stade, les autorités marocaines n'ont pas officiellement réagi aux déclarations de l'avocat. L'évolution du dossier sera suivie de près dans les prochains jours, alors que les regards se tournent désormais vers les instances internationales saisies.