Congo-Kinshasa: Début des travaux des routes petit Kasai-Bulungu-Vanga et Batshamba-Gungu au Kwilu

L'Administrateur ad intérim du territoire de Bulungu, Tryphon Mukunzi, a lancé vendredi 13 février les travaux de réhabilitation et de modernisation des routes petit Kasai-Bulungu-Vanga et Batshamba-Gungu-dans la province du Kwilu.

Ces chantiers ont démarré en présence des cadres et agents l'Agence congolaise des grands travaux (ACGT) et de l'entreprise exécutante SINOHYDRO 14.

Le lancement de ces travaux a été effectué au village petit Kasaï, le point kilomètrique zéro du projet.

Dans son mot de circonstance, l'Administrateur ad intérim du territoire de Bulungu, a salué la concrétisation de ce projet tant attendus par sa communauté, appelant par la suite sa population au civisme et à l'appropriation de ces travaux.

« Nous avons attendu ce projet depuis plusieurs années. Aujourd'hui ; le Chef de l'Etat Fémix Tshisekedi s'est souvenu de nous. Les travaux ont commencé et nous voulons que ceux-ci arrivent jusqu'à la cité de Bulungu. Vous les travailleurs, la population qui travaillez avec ces ingénieurs qu'aucun sac de ciment soit perdu, ni mazouts moins encore une bêche... », a recommandé Tryphon Mukunzi.

Petit Kasai_bulungu, est la section de la Route nationale n°18 la plus fréquentée pour atteindre le chef-lieu de ce territoire, bien que son état sablonneux laisse peiner les usagers.

Cette autorité politico-administrative a rapporté avoir rallier le village Petit Kasaï jusqu'à la cité de Bulungu à pied et pendant toute une journée.

Il a assuré que la mise en service de cette route va offrir plusieurs opportunités aux populations de Bulungu et ses environs.

Ce projet piloté par l'ACGT, s'étend sur une distance de 65 km de long et 10M de large, allant du village petit Kasaï à la cité Bulungu, incluant ainsi la bretelle de Vanga.