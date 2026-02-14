Afrique: Ligue des champions de la CAF - Lupopo joue sa survie face à Al Hilal

Le FC Saint-Éloi Lupopo dispute ce samedi 14 février à Kigali la sixième et dernière journée de la phase de groupes de la Ligue des champions de la CAF face au club soudanais d'Al Hilal.

Les « Cheminots » doivent impérativement s'imposer contre le leader du groupe pour espérer décrocher leur qualification en quarts de finale.

Une victoire obligatoire

Karim Hendou, entraîneur adjoint de Lupopo, a assuré que son équipe est prête et concentrée pour ce rendez-vous décisif : « Nous sommes prêts. Les joueurs savent qu'il ne leur reste qu'une seule solution : gagner pour jouer les quarts de finale. Nous faisons un parcours incroyable en Champions League et voulons continuer. Pour cela, il faut gagner».

Voici le classement du groupe C où est logé Lupopo :

1. Al-Hilal 8 points,

2. MC Alger 7 points,

3. Mamelodi 6 points,

4. Lupopo 5 points.