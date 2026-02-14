Congo-Kinshasa: Un policier tué et trois armes emportées lors d'une attaque de la milice CRP à Fataki (Djugu)

Une attaque attribuée à la milice Convention pour la révolution populaire (CRP) a visé, vendredi 13 février, un poste de police à Fataki, dans le territoire de Djugu, situé à 85 km au nord de Bunia. Le bilan provisoire fait état d'un policier tué, d'un autre blessé et de trois armes emportées par les assaillants.

Les miliciens de la CRP ont intensifié leurs actions cette semaine contre les forces de l'ordre dans plusieurs localités de Djugu, notamment à Fataki, Bule et Lalu. À Fataki, l'intervention des FARDC a permis de repousser les assaillants hors du centre commercial situé sur la Route nationale n°27, après plusieurs heures de perturbation du trafic et des activités économiques.

La veille, des combats avaient déjà été signalés à Bule, où une femme blessée a été transférée à Fataki pour des soins. À Lalu, un militaire des FARDC a été tué et plusieurs autres personnes blessées, aussi bien dans les rangs de l'armée que parmi les miliciens.

Obus tirés vers une école et un site de déplacés

Par ailleurs, deux obus ont été tirés par des présumés miliciens de la CRP en direction de l'école primaire Tuungane, près de Kpangba, ainsi que du site de déplacés du même nom. Les projectiles ont endommagé des vitres sans faire de victimes, mais ont provoqué une vive panique au sein de la population.

Des sources locales exhortent le gouvernement à prendre au sérieux la menace que représente cette milice et à engager des actions concrètes pour son démantèlement.

Les assurances du gouverneur militaire

En réaction, le gouverneur de province, le général Johnny Luboya, a rassuré la population. Il affirme que l'armée traque activement les miliciens de la CRP afin de restaurer l'autorité de l'État dans la zone.

Selon lui, les FARDC affinent leurs stratégies pour éviter des pertes civiles, accusant l'ennemi d'utiliser les habitants comme boucliers humains. Le gouverneur assure que les FARDC sont déterminées à rétablir la paix dans l'ensemble du territoire de Djugu.