Congo-Kinshasa: La cheffe intérimaire de la MONUSCO échange à Goma avec les parties prenantes sur le cessez-le-feu

En séjour à Goma depuis jeudi, Vivian Van de Perre, cheffe intérimaire de la MONUSCO, a rencontré vendredi 13 février les différentes parties prenantes impliquées dans la mise en oeuvre de l'accord de cessez-le-feu conclu entre le gouvernement congolais et le mouvement rebelle AFC/M23.

Elle s'est entretenue successivement avec le Mécanisme conjoint de vérification de la CIRGL, élargi à la MONUSCO, ainsi qu'avec la coordination politique de l'AFC/M23.

Un appui progressif de la MONUSCO

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

À l'issue des échanges, Vivian Van de Perre a souligné que l'appui de la MONUSCO au mécanisme de suivi du cessez-le-feu sera progressif.

« Nos discussions ont porté sur la mise en oeuvre concrète du mécanisme de suivi et de vérification du cessez-le-feu, conformément à l'accord signé par l'AFC/M23. Il est essentiel que les engagements pris se traduisent rapidement par des dispositions opérationnelles claires, crédibles et vérifiables sur le terrain », a-t-elle déclaré.

Mandat onusien et respect de la souveraineté

Conformément à la résolution 2808, elle a rappelé que la MONUSCO est mandatée pour soutenir un cessez-le-feu permanent, notamment via sa participation au mécanisme de vérification et son appui au Mécanisme conjoint élargi.

« L'appui au cessez-le-feu se fera de manière progressive, en fonction des arrangements confirmés dans l'architecture convenue et des garanties de sécurité pour le personnel et les moyens des Nations unies. Notre action restera strictement dans le cadre du mandat du Conseil de sécurité et dans le plein respect de la souveraineté de la République démocratique du Congo », a-t-elle ajouté.