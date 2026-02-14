Afrique: Abiy Ahmed a multiplié les échanges diplomatiques avec des dirigeants africains au Sommet de l'Union africaine

14 Février 2026
Ethiopian News Agency (Addis Ababa)

Addis-Abeba — En marge du 39e Sommet de l'Union africaine, le Premier ministre Abiy Ahmed a multiplié les rencontres bilatérales avec plusieurs chefs d'État africains, illustrant l'engagement actif de l'Éthiopie en faveur de l'intégration régionale, de l'innovation et du renforcement des alliances continentales.

Au cours du sommet, il s'est entretenu avec le président Félix Tshisekedi afin d'approfondir la coopération entre leurs pays et d'identifier de nouveaux axes de partenariat, notamment dans le secteur de l'aviation.

Il a également rencontré le président Hassan Sheikh Mohamud pour discuter de dossiers bilatéraux prioritaires.

Ses échanges avec le président Joseph Boakai ont porté sur la vision technologique de l'Éthiopie, en particulier son ambition de créer une université panafricaine dédiée à l'intelligence artificielle afin de faire du continent un centre mondial d'innovation.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le Premier ministre s'est aussi entretenu avec Mohamed al-Menfi, président du Conseil présidentiel libyen, pour examiner la situation régionale et consolider les relations bilatérales.

Enfin, sa rencontre avec le président Duma Boko a permis d'aborder le renforcement de la coopération économique, les enjeux de paix et de sécurité, ainsi que la préparation de la future génération de leaders africains.

Ces échanges de haut niveau mettent en évidence le rôle dynamique de l'Éthiopie dans la consolidation de l'unité africaine, la promotion d'un développement axé sur l'innovation et la construction de partenariats stratégiques à l'échelle du continent.

Lire l'article original sur ENA.

Tagged:
Copyright © 2026 Ethiopian News Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.