Afrique: Abiy Ahmed a multiplié les échanges diplomatiques avec des dirigeants africains au Sommet de l'Union africaine

Addis-Abeba — En marge du 39e Sommet de l'Union africaine, le Premier ministre Abiy Ahmed a multiplié les rencontres bilatérales avec plusieurs chefs d'État africains, illustrant l'engagement actif de l'Éthiopie en faveur de l'intégration régionale, de l'innovation et du renforcement des alliances continentales.

Au cours du sommet, il s'est entretenu avec le président Félix Tshisekedi afin d'approfondir la coopération entre leurs pays et d'identifier de nouveaux axes de partenariat, notamment dans le secteur de l'aviation.

Il a également rencontré le président Hassan Sheikh Mohamud pour discuter de dossiers bilatéraux prioritaires.

Ses échanges avec le président Joseph Boakai ont porté sur la vision technologique de l'Éthiopie, en particulier son ambition de créer une université panafricaine dédiée à l'intelligence artificielle afin de faire du continent un centre mondial d'innovation.

Le Premier ministre s'est aussi entretenu avec Mohamed al-Menfi, président du Conseil présidentiel libyen, pour examiner la situation régionale et consolider les relations bilatérales.

Enfin, sa rencontre avec le président Duma Boko a permis d'aborder le renforcement de la coopération économique, les enjeux de paix et de sécurité, ainsi que la préparation de la future génération de leaders africains.

Ces échanges de haut niveau mettent en évidence le rôle dynamique de l'Éthiopie dans la consolidation de l'unité africaine, la promotion d'un développement axé sur l'innovation et la construction de partenariats stratégiques à l'échelle du continent.