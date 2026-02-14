Afrique: Le Premier ministre Abiy Ahmed encourage des initiatives telles que Pulse of Africa afin de renforcer et faire entendre la voix du continent

Addis-Abeba — Le Premier ministre Abiy Ahmed a souligné l'importance d'initiatives comme Pulse of Africa pour renforcer la voix africaine et affirmer la souveraineté narrative du continent, à l'occasion de la 39e session ordinaire de l'Union africaine à Addis-Abeba.

Alors que l'Afrique se prépare à célébrer le 25e anniversaire de l'Union africaine, il a rappelé que le continent doit passer d'une « unité fondatrice » à une « souveraineté fonctionnelle », où la maîtrise de son récit est centrale pour son développement et son influence mondiale.

« La souveraineté signifie contrôler notre histoire et notre narration grâce à des initiatives comme Pulse of Africa. Donner la parole aux Africains est essentiel, car le développement est incomplet sans notre récit », a-t-il insisté.

Créée à l'initiative du Premier ministre, Pulse of Africa est une plateforme médiatique panafricaine visant à fournir une information fiable, à lutter contre la désinformation et à offrir un espace aux voix africaines.

Selon lui, ce projet constitue une étape clé pour corriger les représentations réductrices du continent, longtemps limitées aux conflits, à la pauvreté et à la faim, et pour affirmer la place de l'Afrique comme acteur stratégique mondial et puissance industrielle émergente.

Le Premier ministre a rappelé que la maîtrise du récit africain dépasse la communication : elle est une nécessité stratégique pour la dignité, l'unité et la souveraineté du continent.

« Nous devons faire plus que réagir aux crises ; nous devons façonner nos agendas, transformer notre vision en actions et agir avec détermination », a-t-il affirmé, liant la souveraineté narrative aux grandes priorités de développement et à l'Agenda 2063.

Le lancement officiel de Pulse of Africa, le 7 octobre 2025, marque, selon lui, le début d'une plateforme destinée à devenir un média continental de référence, capable de projeter une Afrique confiante et autonome sur la scène internationale.

Cette initiative illustre la continuité de sa vision panafricaine, plaçant le pouvoir des médias au coeur de la transformation durable et du leadership africain.