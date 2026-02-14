Ethiopie: Le Premier ministre Abiy Ahmed a tenu des discussions avec le professeur Jeffrey Sachs

14 Février 2026
Ethiopian News Agency (Addis Ababa)

Addis-Abeba — Le Premier ministre Abiy Ahmed a eu un échange avec le professeur Jeffrey Sachs autour des enjeux du développement durable et des priorités stratégiques du continent africain.

Dans un message publié sur ses réseaux sociaux, le chef du gouvernement a exprimé sa satisfaction de dialoguer à nouveau avec l'économiste, précisant que cette rencontre s'inscrivait dans la continuité de leurs discussions de l'an dernier.

Leurs échanges ont notamment porté sur la promotion d'une croissance économique durable ainsi que sur les axes prioritaires à privilégier pour accélérer le développement de l'Afrique.

