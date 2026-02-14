Afrique: Giorgia Meloni a quitté Addis-Abeba à l'issue d'un sommet marquant entre l'Italie et le continent

14 Février 2026
Ethiopian News Agency (Addis Ababa)

Addis-Abeba — La Première ministre italienne Giorgia Meloni a quitté Addis-Abeba ce 14 février 2026, mettant un terme à une visite marquée par la tenue du deuxième Sommet Italie-Afrique.

Ce déplacement a été ponctué de rencontres de haut niveau visant à consolider le partenariat croissant entre l'Italie et les pays africains.

À l'aéroport international de Bole, elle a été raccompagnée par le ministre d'État aux Affaires étrangères, Berhanu, lors d'une cérémonie reflétant la solidité et le respect mutuel qui caractérisent les relations bilatérales.

Au cours de son séjour, la cheffe du gouvernement italien est intervenue devant la 39e session ordinaire de l'Assemblée de l'Union africaine, où elle a plaidé pour un avenir fondé sur une interdépendance renforcée entre l'Europe et l'Afrique.

Elle a souligné que la stabilité et le développement du continent africain constituent des enjeux majeurs pour l'équilibre mondial.

Les échanges ont également mis en avant le plan Mattei, présenté comme une plateforme ouverte appelée à s'articuler avec l'Agenda 2063 de l'Union africaine, afin de promouvoir une coopération structurée et durable entre les deux continents.

