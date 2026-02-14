Cote d'Ivoire: Développement durable - Une Maison de l'environnement dans 8 mois à Bingerville

La Maison de l'environnement (Mde) est un projet structurant qui verra le jour dans huit mois, dans la commune de Bingerville. Il s'agit d'une initiative de la Fondation Moussobah. Le lancement a eu lieu le 12 février 2026, à Cocody Riviera-Golf, en présence d'un parterre d'acteurs de la protection de l'environnement et de partenaires dudit projet.

Selon l'initiatrice, la Dre Ranie-Didice Bah-Koné, présidente de la Fondation Moussobah, la Mde est un espace d'éducation, de formation et d'information sur l'environnement, accessible à l'ensemble de la population vivant en Côte d'Ivoire. Elle se positionne également comme un centre de ressources dédié à l'apprentissage des bonnes pratiques environnementales.

La Maison de l'environnement se veut en outre un outil de sensibilisation du grand public, des élèves et des étudiants, ainsi que des praticiens, à la préservation de l'environnement et à la lutte contre le changement climatique. Cette sensibilisation se fera notamment à travers des ateliers théoriques et pratiques organisés à leur intention.

Selon Sebastianne Julin Fourreau, consultant en mécénat et en levée de fonds, membre de la Fondation Moussobah, les travaux de construction démarreront dès le mois de mars 2026 pour une durée de huit mois. Il précise que l'ouverture de la Mde, dont le coût est estimé à 200 millions de Fcfa, est prévue pour septembre 2026.

Pour sa part, Corélia Poguy-Magineaud, secrétaire exécutive du Club Abidjan Ville durable, estime que la création d'une Maison de l'environnement dans le district d'Abidjan n'est pas simplement un projet d'infrastructure, mais un projet de vision.

Selon elle, cette initiative place la jeunesse au coeur de la transition écologique et fait de l'éducation environnementale un levier de transformation pour un avenir durable et écoresponsable en Côte d'Ivoire. Elle a surtout promis aux initiateurs de les accompagner dans la réalisation de cette oeuvre de haute portée.

L'implémentation de ce projet a également été saluée par Catherine Assanvo, directrice Ia et Rse à Orange Côte d'Ivoire. Au nom de son entreprise, elle a exprimé son engagement en faveur de la protection de l'environnement ainsi que, de manière plus globale, en faveur d'une société responsable sur les plans social et sociétal.

« Vision stratégique, gouvernance et articulation des politiques publiques » est l'intitulé de l'un des thèmes des panels ayant meublé le lancement de ce projet phare porté par les acteurs de l'environnement.

Assoumou Amon Cissé, cinquième adjointe au maire de la commune qui accueillera la Mde, s'en est réjouie. Pour elle, « c'est une véritable opportunité pour sa cité ».