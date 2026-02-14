Soudan: Le Premier Ministre rencontre le Président Yéménite

14 Février 2026
Sudan News Agency (Khartoum)

Le Premier Ministre, professeur Kamil Idris, a rencontré samedi le président yéménite Rashad Mohamed Al-Eleimi, chef de la délégation de son pays participant à la conférence de Munich sur la sécurité.

Le Premier ministre a souligné les relations historiques qui unissent les deux pays frères et les points communs qui les lient, et a transmis les salutations du président du Conseil de souveraineté et commandant général des forces armées, lieutenant général Abdel Fattah Al-Burhan, à son frère le président yéménite.

Son Excellence a abordé les développements de la situation au Soudan et la guerre d'agression compréhensive que subit le pays. Il a également évoqué les efforts déployés par le gouvernement pour instaurer la paix et la stabilité, qui ayant abouti à l'initiative de paix qu'il a présentée devant le Conseil de sécurité en décembre dernier.

Il a souligné l'importance de la stabilité du Yémen et de son peuple, ainsi que de la coopération et la coordination pour assurer la sécurité arabe et lutter contre les milices dans la région.

Pour sa part, le président yéménite a affirmé que la sécurité du Yémen est indissociable de celle du Soudan et a souligné le plein soutien de son pays à l'unité, à la stabilité et à l'intégrité territoriale du Soudan, ainsi que son souci de renforcer les relations bilatérales entre les deux pays et les moyens de les soutenir et de les développer. Il a ajouté que le Soudan a subi d'un complot visant à renverser l'État et a souligné l'importance de lutter contre les milices dans le monde arabe et d'assurer la sécurité arabe en pleine coopération entre les pays de la région.

