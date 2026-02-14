Soudan: Le Président ougandais reçoit le Vice-Président du Conseil de souveraineté

Le président ougandais Yoweri Museveni a reçu aujourd'hui le vice-président du Conseil de souveraineté, Malik Agar Ir, au palais présidentiel à Entebbe, en présence de l'ambassadeur de la République du Soudan en Ouganda, Ahmed Ibrahim Jarda, de l'attaché militaire et du conseiller technique et diplomatique à l'ambassade.

La rencontre a discuté les moyens de renforcer les relations entre le Soudan et l'Ouganda et les efforts déployés pour instaurer la paix et arrêter la guerre au Soudan.

Les deux parties ont abordé les moyens de rétablir la qualité de membre du Soudan au sein de l'Union africaine et le président Museveni a promis de communiquer avec les États membres du Conseil de paix et de sécurité africain à cet égard.

Le vice-président du Conseil de souveraineté a appelé le président Museveni à mettre à profiter de ses relations régionales pour communiquer avec les parties qui soutiennent la milice rebelle afin de les exhorter à mettre fin à ce soutien.

Le président Museveni a ordonné au directeur de service de renseignements ougandais de coordonner avec l'ambassade soudanaise pour accélérer les procédures de retour des véhicules soudanais volés qui se trouvent en Ouganda.

Par ailleurs, le vice-président du Conseil de souveraineté a rencontré à Kampala les membres de la Haute commission pour le retour volontaire et a écouté un rapport détaillé sur la situation des Soudanais en Ouganda et le projet de retour volontaire.

Agar a promis de répondre aux demandes de la commission et de faciliter le retour des citoyens en coordination avec l'ambassade et la communauté.