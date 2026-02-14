Sénégal: Plaidoyer pour la création d'un musée du vêtement sénégalais

14 Février 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — La styliste et costumière sénégalaise Maguette Gueye a plaidé pour la mise en place d'un musée du vêtement sénégalais afin de conserver, de préserver et de transmettre ce patrimoine ancestral sénégalais.

L'exposition "La cour royale de Maam" en cours au Grand théâtre national de Dakar est un projet pilote dont l'ambition est d'aboutir à un musée du vêtement du Sénégal, a expliqué Maguette Gueye.

"Ce que nous voulons, c'est monter le musée du vêtement sénégalais pour que, comme dans les plus grands pays au monde, les gens viennent visiter et voir ce riche héritage que nous ont laissés nos ancêtres", explique la fondatrice de la Panderie de Maam.

Elle ambitionne ainsi de contribuer à la création de ce musée du vêtement reconnu au Sénégal et en Afrique.

A travers l'exposition "La cour royale de Maam", Maguette Guèye revisite le langage, l'identité, les savoir-faire artisanaux, l'élégance, la dignité, entre autre autres valeurs africaines.

Lire l'article original sur APS.

Tagged:
Copyright © 2026 Agence de Presse SÃ©nÃ©galaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.