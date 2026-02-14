Sénégal: Plaidoyer pour la création d'un musée du vêtement sénégalais

Dakar — La styliste et costumière sénégalaise Maguette Gueye a plaidé pour la mise en place d'un musée du vêtement sénégalais afin de conserver, de préserver et de transmettre ce patrimoine ancestral sénégalais.

L'exposition "La cour royale de Maam" en cours au Grand théâtre national de Dakar est un projet pilote dont l'ambition est d'aboutir à un musée du vêtement du Sénégal, a expliqué Maguette Gueye.

"Ce que nous voulons, c'est monter le musée du vêtement sénégalais pour que, comme dans les plus grands pays au monde, les gens viennent visiter et voir ce riche héritage que nous ont laissés nos ancêtres", explique la fondatrice de la Panderie de Maam.

Elle ambitionne ainsi de contribuer à la création de ce musée du vêtement reconnu au Sénégal et en Afrique.

A travers l'exposition "La cour royale de Maam", Maguette Guèye revisite le langage, l'identité, les savoir-faire artisanaux, l'élégance, la dignité, entre autre autres valeurs africaines.