Sénégal: 'DAO', le fim d'Alain Gomis en lice à la Berlinale, se veut un ancrage culturel et une ode à l'amour (auteur)

Berlin — Le réalisateur sénégalais Alain Gomis, dont le film intitulé "DAO" est en lice pour l'Ours d'Or à la 76ème édition de la Berlinale en Allemagne, est revenu sur la portée symbolique de son film qui évoque le retour aux sources et l'ancrage culturel, qualifiant la production d'ode à l'amour, à l'acceptation de soi et d'autrui.

"C'est un film où en dépit de toute péripétie on célèbre l'amour, l'acceptation de sa culture et de celle des autres, mais aussi la volonté de vie commune", a-t-il expliqué au parterre de journalistes présents à la conférence de presse tenue en prélude de la projection du film DAO samedi dans l'après-midi.

"L'objectif est moins une revendication culturelle qu'un espace de création collective où le +Je+ universel parle à tout le monde", a poursuivi Alain Gomis.

"Chaque personnage dans ce film parle au monde entre les spécificités des humains, nos différences, nos défaillances et nos richesses", a-t-il laissé entendre.

'On a besoin d'entendre des histoires de la bouche de ceux qui les ont vécus", a-t-il dit vantant la contribution de toute l'équipe dans ce qu'il qualifie de mémoire collective.

Le film, tourné en un temps record de vingt jours c'est à dire dix jours en France et un nombre de jours égal en Guinée Bissau rend un grand hommage aux différentes cultures notamment celle Manjack, une ethnie d'Afrique de l'Ouest originaire de la région de Cacheu en Guinée-Bissau, présente aussi au Sénégal, notamment en Casamance et en Gambie.

"Dans le monde il y a une sorte d'hiérarchisation des cultures qui pousse certaines à se braquer et à ne pas se montrer en toute authenticité", a ajouté Alain Gomis qui regrette les jugements portés sur certaines cultures.

Pour contrer ce sentiment, le réalisateur a tenu à montrer dans le film "les sacrifices et rituels post-mortem chez les Manjack pour honorer les âmes des défunts".

"Une culture quelle qu'elle soit et d'où qu'elle vienne mérite d'être célébrée", a commenté Katy Corréa, l'une des actrices du film interprétant le rôle de Gloria.