Afrique de l'Ouest: La CEDEAO offre des denrées alimentaires et du matériel didactique à l'INEFJA de Thiès

14 Février 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

La Communauté économique des états de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) a remis vendredi, par l'intermédiaire de sa représentante résidente au Sénégal, un lot de denrées alimentaires, de produits d'hygiène et de matériel didactique à l'Institut national d'éducation et formation des jeunes aveugles (INEFJA), a constaté l'APS.

La représentante résidente de la commission de la CEDEAO Zelma Nobre Fassinou, a remis 240 rames de papier pour le braille, 2,5 tonnes de riz, 400 litres d'huile, 500 kg de sucre, 20 sacs de lait en poudre, 20 sacs de pâtes alimentaires, 80 kg de lessive en poudre et 10 cartons de savon liquide à la direction de l'INEFJA, lors d'une cérémonie dans les locaux dudit établissement à Thiès.

"L'éducation n'est pas un privilège, c'est un droit, un pilier important de la dignité humaine", a affirmé la représentante résidente de la CEDEAO.

Selon Zelma Nobre Fassinou, en ce 21-ème siècle, la majorité des enfants en général et ceux vivant avec un handicap, en particulier, ne jouissent pas pleinement de ce droit fondamental.

La responsable de l'institution communautaire a salué le modèle de cet institut dédié à l'éducation et à la formation des jeunes aveugles, l'INEFJA, dont elle reconnait l' "utilité".

'L'Institut national de l'éducation et de la formation des jeunes aveugles du Sénégal, nous rappelle qu'il est possible d'agir avec vision et détermination pour l'accès de tous les enfants à l'éducation", a-t-elle affirmé.

"Nous avons appris avec une grande satisfaction que des élèves pensionnaires de l'INEFJA ont obtenu leur baccalauréat et que beaucoup ont poursuivi des études supérieures et se sont spécialisés dans des domaines exigeants que sont les télécommunications, le droit, les sciences politiques, la sociologie, la kinésithérapie et bien d'autres encore", a souligné Mme Fassinou.

Pour elle, éduquer un enfant, "c'est bâtir l'avenir, c'est préparer une génération capable de contribuer pleinement à la transformation de notre espace communautaire".

Par ce don, la CEDEAO veut contribuer à l'amélioration des conditions d'apprentissage et de bien-être des élèves de l'INEFJA, a-t-elle expliqué.

