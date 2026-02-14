Sénégal: De nouvelles écoles modernes construites à Djibidione grâce à l'ANRAC

Niallé (Djibidione) — L'Agence nationale pour la relance des activités économiques et sociales en Casamance (ANRAC), en partenariat avec la Fondation Holland, a construit de nouvelles infrastructures scolaires à Djinéa Djilacounda et à Niallé, dans la commune de Djibidione (sud).

En visite de terrain dans ces localités du département de Bignona, vendredi, le directeur général de l'ANRAC, Iba Sané, a salué une initiative "porteuse d'espoir" pour l'éducation en Casamance.

Ces réalisations s'inscrivent dans le cadre d'une convention signée entre l'ANRAC et la Fondation Holland, en appui au Plan Diomaye pour la Casamance.

À Niallé, les travaux, démarrés à la mi-décembre 2025, sont actuellement en phase de finition, a indiqué M. Sané, se félicitant du rythme d'exécution de ce chantier portant sur la construction d'un bloc de six salles de classe et d'un bâtiment à étage destiné au collège d'enseignement moyen (CEM) de la localité.

L'infrastructure comprend également une salle informatique et onze blocs sanitaires intégrant l'approche genre et des conditions d'accès plus faciles pour les personnes à mobilité réduite.

Le projet prévoit également la réalisation de cinq chambres pour les enseignants, afin de pallier le déficit d'infrastructures d'hébergement dans cette localité rurale.

Selon le directeur général de l'ANRAC, ces investissements visent à améliorer les conditions d'apprentissage et à consolider les performances du CEM de Niallé, qui affiche un taux de réussite de 100 % depuis trois années consécutives.

À Djinéa Djilacounda, dont l'école se trouvait dans un état de délabrement avancé, six nouvelles salles de classe sont en cours de construction.

M. Sané a souligné que la reprise des activités a déjà favorisé le retour d'élèves précédemment orientés vers d'autres établissements de la zone.

Il estime que ces infrastructures contribueront à renforcer l'ancrage des élèves dans le système éducatif sénégalais, dans un contexte marqué par la mobilité transfrontalière de certains apprenants vers la Gambie voisine.

Le partenariat entre l'ANRAC et la Fondation Holland s'inscrit, selon lui, dans une dynamique de coopération visant à soutenir la stabilisation et le développement socioéconomique de la Casamance.

"Ces infrastructures scolaires vont non seulement améliorer les conditions d'études des élèves, mais aussi encourager les familles à se réinstaller dans leurs villages d'origine", a-t-il affirmé.