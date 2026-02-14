Sénégal: Diourbel - Un salon pour informer les élèves sur les offres de formation post-bac

14 Février 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Diourbel — L'association Diourbel Développement Durable (3D) a organisé samedi la deuxième édition de son salon de l'orientation, destiné à informer et conseiller les élèves des lycées et collèges sur les possibilités de formation professionnelle et universitaire après le baccalauréat, a constaté l'APS.

La rencontre s'est tenue à la mairie de Diourbel, en présence d'autorités municipales et éducatives, d'étudiants et de nombreux apprenants.

"Ce salon vise à orienter les élèves, notamment les futurs bacheliers, vers les filières de formation professionnelle et universitaire, afin de leur permettre de mieux connaître les universités et instituts de formation accessibles après le baccalauréat", a expliqué le vice-président de l'association, Amsatou Fall.

M. Fall s'est félicité de la forte mobilisation des élèves venus s'informer sur les perspectives qui s'offrent à eux après le baccalauréat.

"Nous voulons orienter le maximum d'élèves possible pour les aider à bien choisir leur parcours", a-t-il ajouté.

Selon lui, dix-neuf stands d'universités et d'instituts de formation professionnelle ont été installés à l'occasion de cette deuxième édition, permettant aux établissements de présenter leurs filières et débouchés aux visiteurs.

