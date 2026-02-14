Sénégal: Vol de bétail - Démantèlement d'un réseau opérant entre Nioro du Rip et Kaolack

Kaolack — Des éléments du Commissariat urbain de Nioro du Rip, dans la région de Kaolack (centre), ont procédé à l'interpellation des membres d'un gang spécialisé dans le vol de bétail, a-t-on appris samedi du commissaire divisionnaire Souleymane Ba, chef du service régional de la sécurité publique.

Face à la recrudescence des déclarations de vols de bétail dans la commune de Nioro du Rip, une mission d'intensification des patrouilles a été confiée à la Brigade de recherches, signale-t-il.

L'opération a été déclenchée dans la nuit du 12 février 2026, suite à l'exploitation d'un "renseignement opérationnel" signalant une base arrière de malfaiteurs située au village de Keur Mala, dans la commune de Thiaré, où ces derniers effectuaient des incursions nocturnes à Nioro du Rip pour dérober du bétail avant de l'acheminer vers leurs enclos de dissimulation.

L'intervention d'éléments de la Brigade de recherche a permis l'interpellation de trois individus et la récupération de huit béliers, volés à Nioro du Rip et dissimulés dans des enclos situé à Keur Mala.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Les interrogatoires ont révélé une "organisation structurée". L'un des mis en cause a reconnu avoir été sollicité par un acolyte basé à Nioro du Rip, chargé de "préparer le terrain" et d'identifier les cibles.

Bien qu'initialement réticent, car étant activement recherché par la Brigade de Gendarmerie de Nioro du Rip pour un vol similaire à Porokhane, le suspect a fini par mandater un tiers.

Ce dernier, muni d'indications précises sur la localisation des enclos, s'est rendu à Nioro du Rip dans la nuit du mercredi dernier pour perpétrer le forfait.

Compte tenu des "indices graves et concordants", les suspects ont été placés en garde à vue pour association de malfaiteurs, vol de bétail commis de nuit avec usage de moyens de transport et détention d'armes blanches.