Sénégal: Des infrastructures et places publiques vont porter le nom de 84 figures emblématiques de Diawara

Diawara (Bakel) — Des rues, places publiques et diverses infrastructures vont être baptisées du nom de 84 figures emblématiques de Diawara, une commune du département de Bakel (est), en vue de leur rendre hommage.

"Le conseil municipal a décidé à l'unanimité de parrainer les rues, les places publiques, des infrastructures au nom des figures emblématiques qui ont eu à marquer la commune de Diawara", a déclaré Killé Sakho, le maire de la localité.

Il s'exprimait lors de la cérémonie officielle organisée à cet effet, vendredi, en présence du sous-préfet de l'arrondissement de Moudéry, des autorités territoriales, de dignitaires religieux et coutumiers, des "Bajenu Gox" (marraines de quartier) et de représentants des jeunes de la commune.

Il s'agit d'une première liste de 24 personnes choisies pour parrainer des écoles, rues, terrains de foot et places publiques.

Un devoir de mémoire pour immortaliser certaines personnalités de la commune de Diawara, selon son maire.

"Aujourd'hui, leur rendre hommage est un devoir pour nous les jeunes mais aussi pour toutes ces femmes et ces hommes qui continuent à se battre pour la commune de Diawara. On dit qu'un peuple sans histoire va droit vers l'échec. Nous voulons apprendre à nos jeunes que des gens se sont sacrifiés, battus corps et âme pour la commune de Diawara", poursuit l'édile de la Ville.

Dans cette liste des parrains, figure des religieux, de grands dignitaires, d'anciens cadres de l'administration et anciens combattants dont deux fils de Diawara tués dans le conflit sénégalo-mauritanien (1989-1991).

"C'est Diawara dans son ensemble qui s'est retrouvée pour honorer ces personnalités, de manière consensuelle, les propositions ont été débattues et validées par le conseil municipal. Il y aura une deuxième liste bientôt pour poursuivre les parrainages", a conclu Killé Sakho.