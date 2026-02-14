Sénégal: Parution littéraire - Les gifles du destin d'Aïda Cissé présenté à Dakar

Un nouveau roman s'invite sur la scène littéraire sénégalaise. Intitulé Les gifles du destin, l'ouvrage d'Aïda Cissé sera présenté ce 14 février 2026 à Dakar. Publié chez Kala éditions au format poche (128 pages), le livre sera disponible à la librairie « 4 Vents » à Mermoz.

À travers le personnage de Maï, jeune femme solitaire et en quête de repères, l'auteure explore les chemins intérieurs de la reconstruction. Portée par une histoire d'amour qui agit comme une révélation, Maï apprend à se découvrir et à se réconcilier avec elle-même. Le récit met en lumière les épreuves comme autant d'étapes d'apprentissage, de dépassement et d'élévation personnelle.

Mais le roman ne s'arrête pas à cette trajectoire intime. Avec Sophie, autre figure marquante du récit, l'auteure bouscule les conventions sociales. Audacieuse, ce personnage défie les normes et interroge les stigmates persistants dans la société sénégalaise, et plus largement africaine. En filigrane, l'ouvrage aborde des thématiques universelles telles que l'amour, la liberté, l'amitié, la famille et l'affirmation de soi, dans un contexte sociologique en pleine mutation.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Diplômée d'un Master en Administration culturelle à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, Aïda Cissé évolue à la croisée des arts plastiques et de la littérature. Sensible aux dynamiques collectives et aux transformations sociales, elle inscrit son travail dans une démarche de réflexion et de transmission.

Son recueil de poèmes, Le tumulte des sentiments, avait déjà été salué par le prix poésie MAPI en 2010. Le critique Lamine Samb la décrit comme une auteure « audacieuse » aux « mots simples ».

Avec Les gifles du destin, Aïda Cissé confirme ainsi une voix littéraire attentive aux bouleversements intimes et sociaux de son époque.