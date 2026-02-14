Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations unies (Onu), António Guterres, a plaidé, samedi à Addis-Abeba pour une réforme en profondeur du système financier international, estimant qu'il doit mieux répondre aux besoins des pays en développement, en particulier ceux du continent africain, a-t-on appris du service communication de l'organisation onusienne.

S'exprimant à l'ouverture du Sommet de l'Union africaine, en présence du chef du gouvernement sénégalais, Ousmane Sonko, le diplomate portugais a appelé à tripler la capacité de prêt des banques multilatérales de développement, jugeant indispensable d'accroître les financements concessionnels et de faciliter l'accès aux ressources pour les économies vulnérables.

Le chef de l'Onu a également insisté sur la nécessité de réformer l'architecture financière internationale afin de garantir aux pays africains « une voix et une participation réelles » dans les processus décisionnels mondiaux.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Abordant la question climatique, M. Guterres a rappelé que « les pays du G20 sont à l'origine de presque 80 % des émissions mondiales », soulignant que des réductions majeures doivent être réalisées au cours de cette décennie pour maintenir les objectifs de l'Accord de Paris à portée de main.

Il a, par ailleurs, mis en avant le potentiel énergétique du continent, affirmant que « l'Afrique concentre 60 % du potentiel solaire mondial », tout en déplorant que le continent ne bénéficie que d'une faible part des investissements mondiaux dans les énergies propres.

La cérémonie d'ouverture du sommet a été marquée par la passation officielle de la présidence de l'Union africaine entre le président angolais, João Lourenço, et son homologue burundais, Évariste Ndayishimiye, qui assurera la présidence de l'organisation en 2026.

Réfutant toute idée d'un discours d'adieu, António Guterres a affirmé que l'Afrique demeurera « la priorité numéro un de l'Onj » jusqu'à la fin de son mandat, concluant son intervention par ces mots : « Africa Sempre. »