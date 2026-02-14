Sénégal: Décès de l'étudiant Abdoulaye Bâ - Le Comes appelle à une enquête menée avec «rigueur, justesse et impartialité»

Le Collectif des Médecins, Pharmaciens et Chirurgiens-Dentistes en spécialisation du Sénégal (Comes) a invité, samedi, les autorités judiciaires à conduire l'enquête avec « rigueur, justesse et impartialité » afin de faire toute la lumière sur les circonstances du décès de leur collègue Abdoulaye Bâ, étudiant en deuxième année de formation en chirurgie dentaire.

Dans un communiqué daté du 14 février 2026, le collectif dit suivre « avec une attention soutenue l'évolution du dossier relatif au décès tragique » de l'étudiant, survenu dans un contexte national marqué par un déficit de spécialistes de santé.

Le Comes indique avoir pris connaissance du communiqué du Procureur de la République affirmant que « les éléments disponibles ne corroborent pas les rumeurs faisant état de violences physiques exercées sur la victime ».

Toutefois, le collectif rappelle que « les conclusions de l'autopsie ont permis d'écarter l'hypothèse d'une cause naturelle isolée et orientent clairement vers l'existence d'un mécanisme traumatique majeur ».

« Dès lors, une question fondamentale demeure : quelle est l'origine de ce traumatisme ? », s'interroge-t-il.

Les membres du Comes rejettent « catégoriquement toute hypothèse laissant entendre que la victime aurait pu s'infliger elle-même un traumatisme physique mortel », estimant « inconcevable qu'un jeune de 20 ans, plein de vie, porteur de l'espoir de toute une famille et engagé dans un parcours exigeant en chirurgie dentaire, ait volontairement causé sa propre mort ».

Face à « la gravité des faits » et à « l'émotion légitime » suscitée au sein de la communauté médicale et de l'opinion publique, le collectif invite les autorités compétentes à poursuivre les investigations afin d'« identifier, le cas échéant, les responsables ».

Le Comes assure, enfin, rester attentif à l'évolution de la procédure judiciaire.