Congo-Brazzaville: Gouvernance économique - Les investisseurs internationaux réaffirment leur confiance au pays

Les investisseurs internationaux réitèrent leur confiance au Congo, après que le pays a réalisé avec succès la première offre publique d'obligations internationales à échéance 20235. Le ministère des Finances, du Budget et du Portefeuille public a confirmé l'information dans un communiqué de presse publié le 11 février, signé de son directeur de cabinet, Paule Malié.

Dans son communiqué, le ministère des Finances soutient que les investisseurs internationaux se disent satisfaits du succès réalisé par le Congo, à l'issue de la première offre publique d'obligations internationales d'un montant de 700 millions de dollars américains.

Cette émission, précise le ministère, est assortie d'un coupon de 9,5%, et d'une échéance finale fixée à janvier 2035. L'encours de l'obligation se fera en cinq tranches annuelles égales, à compter de 2031.

Le ministère des Finances a indiqué que cette transaction est la première offre publique d'obligations internationales réalisée par le Congo. Elle confirme, à cet effet, le retour en force de l'Etat congolais sur les marchés internationaux de capitaux, dans la poursuite des opérations de placement privé conduites aux mois de novembre et de décembre 2025.

Le succès de cette opération reflète ainsi l'adhésion et la confiance renouvelées des investisseurs internationaux dans la stratégie économique et financière portée par le gouvernement, à travers ses ambitieuses réformes.

« Cette opération a été soutenue par une forte mobilisation des investisseurs. Parmi eux, plus de soixante ont été rencontrés par le ministère des Finances, dans le cadre d'un " roadshow" international, tandis que le livre d'ordres a dépassé deux milliards de dollars américains, de la part de plus de cent investisseurs, permettant une compression du rendement de 37,5 points de base au cours de la journée de fixation des conditions. Cela suscite la crédibilité financière du Congo », souligne le ministère des Finances.

La crédibilité financière est tributaire au double succès enregistré à l'issue des opérations de novembre et de décembre 2025. Cette émission, selon le ministère, incarne un « réel changement d'échelle ».