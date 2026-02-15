Congo-Brazzaville: Ambassade du Congo en France - Le ministre conseiller Armand Rémy Balloud-Tabawé reçoit Evy Souka

À la demande de l'ambassadeur Rodolphe Adada, le ministre conseiller Armand Rémy Balloud-Tabawé a reçu en audience Evy Souka, présidente du Comité Miss des Miss Africa, accompagnée de Ted Morgan et Alberta Nkounkou.

L'audience s'inscrit dans le cadre de la tenue de l'édition de cérémonie Miss des Miss Africa en début de cette année, à l'hôtel Le Méridien, Paris dix-septième arrondissement. Lors de ce rendez-vous de la célébration de la beauté et de la diversité africaine placée sous le signe de l'unité des nations, les organisateurs avaient réservé une place prépondérante à la République du Congo.

En harmonie avec la touche de l'élégance, de la culture et de la fierté africaine, ce concours avait mis en lumière la richesse des cultures traditionnelles africaines à travers la grâce, l'intelligence et la prestance de jeunes femmes venues de tout le continent.

À travers cet événement, le public a eu à découvrir Evy Souka, une entrepreneure polyvalente, fondatrice de l'agence événementielle Etely, de la marque de mode Ev'Lynn et de l'association NBLE.

La partenaire de Ted Morgan Production, par ses initiatives, incarne une Afrique moderne et ambitieuse, mettant à l'honneur l'excellence, la créativité et l'autonomisation des femmes. Son travail allie élégance, engagement social et sens artistique pour créer des expériences uniques et porteuses de sens.

Auprès du ministre conseiller congolais, elle a exprimé sa vision, son engagement, et a présenté ses projets d'excellence à réaliser au service de la valorisation de la femme africaine.