Cote d'Ivoire: Promotion du livre et leadership féminin - Raïssa Yao interpelle la société avec « Une femme ne fait pas ça »

La journaliste-écrivaine Raïssa Yao a présenté, le jeudi 12 février 2026, à Abidjan-Cocody, son deuxième ouvrage avant de lancer la troisième édition de la caravane « Top Modèle », dédiée à la promotion des droits des jeunes filles.

Salle comble, public attentif et invités de marque. Ainsi peut-on résumer cette double célébration portée par la promotion du livre et l'engagement féminin.

La dédicace de « Une femme ne fait pas ça » (117 pages) a ouvert la cérémonie en présence de l'ancien ministre de la Communication, Auguste Miremont, du représentant résident de l'Unicef en Côte d'Ivoire, Jean-François Basse, et de nombreuses personnalités du monde des médias et de la société civile.

Dans cet ouvrage structuré en quatre nouvelles, à savoir L'héritier ; Monna Lisa ; Une femme ne fait pas ça et À malin, malin et demi, l'auteure déconstruit les clichés patriarcaux et donne la voix à des femmes décidées à reprendre leur destin en main.

La critique littéraire a salué un titre-phrase « qui interpelle et provoque la réflexion », dénonçant un système qui enferme la femme dans des rôles figés. « J'ai apprécié la profondeur de la critique et l'essentiel à retenir de ce livre », a confié le ministre Auguste Miremont, ancien directeur général du groupe Fraternité Matin.

Pour Raïssa Yao, également présidente de l'Ong Femme Épanouie, l'enjeu est clair, il s'agit d'éveiller les consciences et d'inspirer les jeunes générations. La seconde articulation de la soirée a consacré le lancement de la 3e édition de la caravane « Top Modèle ».

Après avoir visité six établissements avec six modèles féminins et sensibilisé plus de 15 000 jeunes filles, l'initiative reprendra en mars 2026, mois dédié à la femme. Les trois « Top Modèles » de cette édition seront bientôt connues. Une nouvelle étape pour porter, dans les écoles, le message d'excellence et de leadership féminin.

Du livre à la caravane, Raïssa Yao poursuit un même combat, celui d'inviter chaque jeune fille à oser, à apprendre et à devenir, à son tour, un modèle.