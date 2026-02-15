Cote d'Ivoire: Pérennisation de l'héritage d'Amadou Hampâté Bâ - Plus de 2 000 manuscrits désormais numérisés

La Fondation Amadou Hampâté Bâ a présenté les résultats majeurs du projet d'inscription de ses archives au Registre international Mémoire du monde de l'Unesco. Ce projet structurant, dédié à la conservation, à la sauvegarde et à la numérisation des archives de l'écrivain, penseur et humaniste africain Amadou Hampâté Bâ, marque une avancée décisive dans la préservation de ce patrimoine intellectuel d'exception.

À ce jour, 2 100 manuscrits ont été numérisés et près de 4 000 documents catalogués dans un système de bibliothèque open source doté de métadonnées détaillées. Les conditions de conservation ont été considérablement améliorées grâce à l'installation de systèmes de climatisation, d'étagères adaptées, ainsi qu'à l'acquisition d'outils de numérisation et de matériel informatique performant.

Par ailleurs, la plateforme d'accès en ligne a été renforcée afin de faciliter la consultation des archives par les chercheurs, les institutions académiques et le grand public.

Cette initiative, portée par l'Unesco et mise en oeuvre avec le soutien des Archives nationales de la République de Corée, vise à renforcer durablement les capacités de la Fondation Amadou Hampâté Bâ, dépositaire d'un fonds documentaire à très haute valeur patrimoniale.

Le projet trouve son origine dans une visite en Côte d'Ivoire de l'ancienne directrice générale de l'Unesco, Audrey Azoulay, qui, consciente des enjeux liés à la préservation à long terme de ce fonds exceptionnel, a mobilisé les Archives nationales de la République de Corée pour accompagner la fondation dans son ambition de sauvegarde de l'héritage culturel d'Amadou Hampâté Bâ.

Les échanges d'expertises et de bonnes pratiques se sont articulés autour de plusieurs axes prioritaires : la numérisation et la préservation des documents originaux ; le renforcement des conditions matérielles et techniques de conservation ; l'amélioration de l'accès aux archives au bénéfice des chercheurs, des étudiants et du grand public ; enfin, la valorisation de l'héritage intellectuel d'Amadou Hampâté Bâ et, plus largement, des savoirs africains.

À travers cet appui, l'Unesco et les Archives nationales de la République de Corée réaffirment leur engagement commun en faveur de la sauvegarde de la mémoire documentaire et de la transmission du savoir. Le pari de la préservation d'un héritage intellectuel majeur est ainsi pleinement relevé.

Lancé en 1992, le programme « Mémoire du monde » de l'Unesco vise à lutter contre l'amnésie collective en encourageant la préservation des fonds d'archives et des collections de bibliothèques les plus précieux à travers le monde, tout en assurant leur large diffusion.

Sa vision repose sur le principe selon lequel le patrimoine documentaire mondial appartient à l'humanité tout entière, qu'il doit être protégé durablement et rendu accessible à tous, dans le respect des pratiques et des contextes culturels.

Ce programme a pour objectifs de faciliter la conservation du patrimoine documentaire mondial, de garantir un accès universel à ce patrimoine et de renforcer, à l'échelle internationale, la sensibilisation à son importance et à sa valeur.

Véritable avant-garde du patrimoine documentaire, ce legs de l'humanité nous permet de nous tourner vers le passé, d'enrichir notre présent et d'envisager l'avenir avec une audace nourrie par des mémoires durables. Il est donc essentiel de demeurer vigilants afin de sauvegarder ce patrimoine commun, de le célébrer comme un marqueur fondamental de la civilisation humaine et de le transmettre aux générations futures.

Le patrimoine documentaire constitue ainsi un levier essentiel du développement durable, en établissant un lien étroit entre les dix-sept Objectifs de développement durable (Odd) et les dynamiques culturelles qui assurent la cohésion et la résilience des sociétés.