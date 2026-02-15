Cote d'Ivoire: Lutte contre les maladies du coeur - Vers une optimisation de la prise en charge des patients à Abidjan

En vue de contribuer au renforcement du système de santé ivoirien, au développement des compétences locales et à l'amélioration continue de l'offre de soins spécialisés, l'Institut Coeur de Grâce (Icg) a réalisé ses premières interventions chirurgicales cardiaques les 7, 8 et 9 février 2026, à Abidjan.

À l'issue de ces journées médicales intenses, une visite guidée des installations, suivie d'une conférence de presse, s'est tenue le mardi 10 février 2026, dans les locaux de l'institut, à Cocody. Ces interventions s'inscrivent dans le cadre d'une mission sanitaire dénommée « Cardio-Excellence », organisée du 5 au 13 février 2026, à Abidjan.

Au-delà de la performance technique, cette initiative traduit la volonté de l'institut de rendre accessibles des soins cardiovasculaires de très haut niveau, dans des conditions de sécurité et de qualité conformes aux standards internationaux.

Cette avancée est le fruit d'un partenariat exemplaire entre l'Icg et ses partenaires, notamment les équipes de l'Hôpital de la Pitié-Salpêtrière et du Chu de Bordeaux, une collaboration initiée en 2012.

« Notre objectif n'est pas de nous limiter à un domaine spécifique des pathologies cardiovasculaires, qu'il s'agisse de chirurgie cardiaque, vasculaire ou thoracique. Nous voulons élargir l'offre de soins d'excellence et la rendre accessible au plus grand nombre, face à la progression des maladies cardiovasculaires et des pathologies connexes telles que le diabète et l'hypertension artérielle », a expliqué le Dr Charles-Philippe Zobo, cardiologue et directeur général de l'Icg.

Il a également souligné que la création du centre répond à la problématique du coût élevé des évacuations sanitaires à l'étranger pour la prise en charge des maladies cardiaques. « Cette mission offre une véritable opportunité de traitement local pour des interventions jusqu'ici fréquemment réalisées hors du pays, avec des contraintes majeures : coûts élevés, délais de prise en charge, déplacements, procédures administratives (visa) et, surtout, l'urgence vitale liée à certaines pathologies », a-t-il précisé.

De son côté, le Pr Pascal Leprince, chef du service de chirurgie cardio-thoracique à l'Hôpital de la Pitié-Salpêtrière et président du comité scientifique de l'Institut Coeur de Grâce, a indiqué : « Notre ambition est de bâtir une équipe autonome, capable d'offrir des soins spécialisés de qualité, dans le respect des standards internationaux. »

Pour sa part, le Pr Alexandre Ouattara, chef du service de réanimation anesthésie cardiovasculaire au Chu de Bordeaux, s'est félicité du niveau du plateau technique de l'institut et de son approche centrée sur l'humain, impliquant aussi bien le personnel médical que paramédical.

Il a appelé à une synergie renforcée entre les professionnels de santé du centre afin d'atteindre l'excellence, dans un contexte où la technologie, la chirurgie et la cardiologie évoluent à un rythme soutenu.

Doté de 66 lits, l'Institut Coeur de Grâce, qui ouvre officiellement ses portes en 2026, comprend un centre d'imagerie de dernière génération, un laboratoire complet, un check-up center ainsi que des salles d'intervention modernes, permettant une prise en charge rapide, sûre et intégrée, du diagnostic à la réadaptation.