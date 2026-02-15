Cameroun: Fête de la jeunesse - Aux pas de la résilience et de l'excellence scolaire à Bandjoun

En phase avec les options de la politique gouvernementale et du discours du chef de l'Etat, le préfet du département du Koung-Khi, Harry Lanyu Ngwanyi, a parié pour la valorisation des élèves méritants le 11 février dernier à Bandjoun. Il a été soutenu dans cet élan par Miky Love Fotso Maptué, maire de la commune de Pete-Bnadjoun et Albert Kouinché, député à l'Assemblée nationale.

«Mes chers jeunes compatriotes... L'avenir de notre cher et beau pays, le Cameroun, repose entre vos mains. Vous devez en être conscients. Vous devez donc résolument tourner le dos aux excès, dans lesquels certains d'entre vous ont malheureusement tendance à se perdre ces temps derniers : la délinquance, l'abus d'alcool, l'usage des stupéfiants, la dépravation des moeurs, l'usage excessif et abusif des réseaux sociaux, etc. J'en appelle également au sens des responsabilités de vos parents et de vos éducateurs.

Ils doivent jouer pleinement leur rôle auprès de vous et s'abstenir de tolérer, de faciliter ou d'encourager vos dérives. J'ai, à cet égard, donné des instructions fermes aux administrations compétentes, pour une meilleure protection, en milieu scolaire, familial ou professionnel, des jeunes filles, qui sont trop souvent victimes de harcèlements et d'abus de toutes sortes. »

Ce fragment de l'adresse de Paul Biya, président de la République, à la jeunesse le 10 février 2026, a trouvé un écho palpable à la place des fêtes de Bandjoun le 11 février 2026 à l'occasion de la 60e édition de la fête de la jeunesse au Cameroun. Cette année le gouvernement a placé cette célébration sous le signe de : "La jeunesse au coeur des grandes espérances, pour un Cameroun uni, stable et prospère".

Cette initiative a été saluée

Un appel bien suivi dans l'arrondissement de Poumougne qui couvre une grande partie du village Bandjoun). Ainsi, après l'écoute de l'adresse du chef de l'Etat, Paul Biya, à la jeunesse, les organisateurs de cette célébration au niveau du Bandjoun ont déroulé le programme conçu et adopté sous la supervision de Lanuy Harry, préfet du département du Koung-Khi.

En guise d'innovations pour cette édition 2026, l'autorité préfectorale a inscrit au programme la valorisation des jeunes scolaires les plus méritants de son unité de commandement. Le premier régional à l'examen du First school living certificate(Ndlr :équivalent du certificat d'étude primaire en section anglophone) a été célébré. Les meilleurs élèves des établissements primaires comme ceux du secondaire de Bandjoun ont été auréolés.

Cette initiative a été saluée par de nombreux dignitaires et élites locales. Il s'agit notamment du Fo'o Honoré Djomo Kamga de Bandjoun, de l'honorable Albert Kouinché, deputé à l'Assemblée nationale, Miky Love Fotso Maptué, maire de la commune de Pete-Bandjoun, David Kengné, premier adjoint au maire de Pete-Bandjoun et de Emmanuel Chatué, sénateur de Bandjoun. Par la suite, place au défilé avec un beau passage des élèves du lycée technique de Bandjoun, meilleure place au défilé.

Seules deux formations politiques ont pris part au défilé du 11 février 2026 à la place des fêtes de Bandjoun. Il s'agit du Pacte Social pour la Gouvernance fondé par un groupe des transfuges du Mrc et de l'organisation des jeunes du Rassemblement démocratique du peuple camerounais(Ojrdpc). Les troupes du parti des flambeaux ardents ont été conduites par leur présidente, Miky Love Fotso Maptué, par ailleurs maire de la commune de Pété-Bandjoun.